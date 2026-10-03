Lamine Yamal : Mon jeune âge pourrait m'empêcher de remporter le Ballon d'Or

Le prodige du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, a souligné que son âge pourrait être un facteur déterminant pour les votants dans la course au prestigieux Ballon d'Or. Dans une interview accordée à Guardian Sport, le jeune ailier a expliqué que les experts ont tendance à privilégier des candidats plus expérimentés, pensant que les jeunes joueurs ont encore beaucoup de temps devant eux. C'est ce que rapporte Goal.com .

Actuellement âgé de 19 ans, Lamine Yamal est devenu l'un des principaux prétendants au Ballon d'Or 2026 grâce à ses performances éclatantes avec le FC Barcelone et la sélection espagnole. Cependant, le joueur estime que le public et les votants se laissent influencer par son âge et préfèrent attribuer le trophée à d'autres.

Rivaux et facteur psychologique

Selon Yamal, les fans et les experts donnent la priorité à des joueurs comme Kylian Mbappé, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia ou Fabián Ruiz, pensant qu'il a encore de nombreuses années devant lui. Le joueur s'inquiète de l'idée reçue selon laquelle « Lamine est encore jeune, il pourra gagner ce prix à tout moment ».

En guise d'exemple, Yamal a évoqué la carrière de l'attaquant français Kylian Mbappé, rappelant que malgré son titre de champion du monde à 19 ans et ses nominations constantes pour des prix individuels, il n'a toujours pas remporté le Ballon d'Or. « On disait la même chose à Mbappé quand il était jeune, et au final, il n'a toujours pas ce trophée », a-t-il déclaré.

Actions sur le terrain et ambitions personnelles

Le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, a souligné à plusieurs reprises que Lamine mûrit chaque jour et qu'il est capable de comprendre des situations de jeu complexes. Yamal lui-même a noté que son impact sur le terrain dépasse le simple statut de « jeune étoile montante » et qu'il évolue à un niveau digne du Ballon d'Or depuis un certain temps.

« Les gens qui comprennent le football le voient très bien, ils savent à quel point je fais la différence sur le terrain », a ajouté Yamal. Il a également précisé qu'il ne pouvait pas contrôler ces situations, et que sa seule mission était de continuer à gagner et de démontrer son talent.