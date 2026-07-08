Un médecin condamné à la perpétuité en Allemagne pour le meurtre de 15 patients

Un médecin travaillant dans les soins palliatifs en Allemagne a été condamné à la réclusion à perpétuité après avoir été reconnu coupable du meurtre prémédité de 15 patients. Les enquêteurs suggèrent que ces cas ne représentent qu'une partie de l'affaire, des dizaines d'autres incidents impliquant le médecin étant actuellement examinés.

Un tribunal de Berlin a reconnu le médecin de 41 ans, identifié uniquement sous le nom de Johannes M. conformément aux lois allemandes sur la protection des données, coupable d'avoir tué 12 femmes et 3 hommes entre septembre 2021 et juillet 2024.

Il a été rapporté que les patients décédés étaient âgés de 25 à 94 ans. Lors du procès, il a été souligné qu'ils souffraient tous de maladies graves, mais qu'aucun n'était en fin de vie imminente.

Selon les procureurs, le médecin administrait des combinaisons mortelles de médicaments aux patients lors de ses visites à domicile sans leur consentement. Les enquêteurs affirment qu'il a également provoqué des incendies dans certains cas pour effacer les preuves.

En juillet 2024, peu avant son arrestation, le médecin aurait tué deux patients en une seule journée. Il a d'abord mis fin aux jours d'un homme de 75 ans à son domicile du centre de Berlin, puis, quelques heures plus tard, a tué une femme de 76 ans dans un quartier voisin. Selon les procureurs, il a tenté d'incendier le domicile de la femme par la suite, mais son plan a échoué.

Pendant la majeure partie du procès, qui a duré près d'un an, le médecin est resté silencieux. Cependant, le mois dernier, il a admis avoir tué 12 de ses patients gravement malades.

Il a affirmé qu'à l'époque, il pensait soulager les patients de leurs souffrances et de leurs maladies graves.

« Je pensais que c'était la meilleure décision pour tout le monde », a-t-il déclaré au tribunal. Il a également demandé pardon pour toutes les souffrances causées par ses actes.

Parallèlement, les autorités chargées de l'application des lois estiment que le médecin pourrait avoir tué d'autres patients. Le parquet enquête actuellement sur 76 cas supplémentaires potentiels.

Les médias allemands soulignent que si ces cas sont prouvés et que le médecin est reconnu coupable, cela pourrait devenir l'une des plus grandes affaires de meurtres en série de l'histoire du pays.

Le médecin a déclaré qu'il participerait activement aux futures procédures judiciaires.

Au cours du procès, les proches des patients décédés ont exprimé leur douleur. La mère d'une femme de 25 ans décédée en 2021 a déclaré en larmes que sa fille n'avait jamais exprimé le souhait d'abandonner la vie.

Le fils d'une femme de 72 ans décédée en 2024 a témoigné au tribunal que sa mère prévoyait un voyage sur la mer Baltique avec sa sœur, déclarant : « Ma mère voulait vivre ».

Le tribunal a pris en compte la gravité extrême des crimes commis par le médecin, le condamnant ainsi à la réclusion à perpétuité.