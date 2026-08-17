Un yacht de 9 millions d’euros a coulé

Au large des côtes de la Sardaigne, un superyacht estimé à plus de 9 millions d’euros a coulé dans un incendie seulement quatre jours après sa remise à son nouveau propriétaire. Le journal italien Il Messaggero a rapporté.

Selon les informations disponibles, l’incident s’est produit à bord du yacht de 30 mètres Angiola II L’incident s’est produit au large de la Costa Smeralda, près de Porto Chervo. Un incendie s’est soudainement déclaré à bord et, en peu de temps, le yacht a sombré.

Plus important encore, les 14 personnes qui se trouvaient à bord au moment du drame ont toutes été secourues saines et sauves par les services d’urgence.

Le yacht avait été remis à son nouveau propriétaire quatre jours auparavant

L’Angiola II avait été remis à son nouveau propriétaire seulement quatre jours avant l’incident. Il était prévu de ramener ensuite à terre, à l’aide d’un remorqueur, le navire gravement endommagé par l’incendie.

Selon les services d’urgence, aucune fuite de carburant dans la mer n’a été constatée après l’incident.

Le fabricant du yacht, Amer Yachts a indiqué que l’Angiola II avait été mis à l’eau en 2020. Depuis, il avait changé de propriétaire à plusieurs reprises.

Les représentants de l’entreprise ont souligné que l’entretien technique du yacht avait été suivi pendant sa période de garantie.

« Nous sommes heureux que les passagers et l’équipage du navire soient sains et saufs. Comme les autres parties, nous attendons également les résultats de l’enquête officielle », a déclaré l’entreprise.

Une enquête est actuellement menée pour déterminer la cause de l’incendie et expliquer pourquoi le yacht a sombré si rapidement.

Un drame impliquant déjà un yacht

À titre de rappel, un yacht avait également coulé en mai au large de l’État australien de Nouvelle-Galles du Sud. Lors de cet incident, de fortes vagues avaient renversé non seulement le navire, mais aussi le canot de sauvetage.

Le drame avait fait trois morts. Deux des victimes étaient des sauveteurs bénévoles.

Dans l’incident impliquant l’Angiola II en Sardaigne, les 14 personnes ont survécu, mais le naufrage d’un yacht valant plusieurs millions d’euros, seulement quatre jours après sa remise à son nouveau propriétaire, a suscité une grande attention.