Un marin finlandais construit un yacht à énergie solaire et navigue jusqu'à Ibiza

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Un marin finlandais construit un yacht à énergie solaire et navigue jusqu'à Ibiza

Le marin finlandais Lukas Syoman a construit un yacht de 11 mètres de long propulsé à l'énergie solaire dans un entrepôt. Il a construit le bateau seul en environ 200 jours. Helios 11 Baptisé ainsi, le yacht est fabriqué en contreplaqué marine et en fibre de verre, pesant environ 1,5 tonne. C'est ce qu'a rapporté Lifehacker.

La construction légère du navire et son système d'énergie solaire lui ont permis d'atteindre Ibiza sans ravitaillement en carburant.

Des panneaux solaires sont installés sur le toit du yacht. Ils alimentent un système de batterie de 48 volts. Par temps clair, les panneaux produisent jusqu'à 6 kilowatts d'énergie par heure. Lorsque le soleil est insuffisant, le navire utilise ses réserves d'énergie accumulées.

Le yacht dispose également d'une plaque de cuisson électrique et d'un petit réfrigérateur, alimentés par les batteries. De plus, une voile auxiliaire est installée pour naviguer avec un vent favorable et économiser l'énergie électrique.

Lukas Syoman et son compagnon sont partis de Finlande, traversant la Suède, le Danemark, l'Allemagne et la France pour atteindre l'Espagne. Au cours du voyage, le yacht a navigué sur des canaux et en haute mer, testant sa résistance dans diverses conditions.

Plusieurs incidents ont eu lieu pendant le voyage. Dans l'une des villes espagnoles, le canot pneumatique de l'équipage a été volé. Comme ils n'ont pas pu retrouver le bateau, ils ont dû en fabriquer un nouveau en utilisant les matériaux à leur disposition.

Plus tard, quelqu'un a jeté des pierres sur les panneaux solaires du Helios 11 depuis un pont. Malgré cela, les panneaux n'ont pas été endommagés et ont continué à produire de l'énergie.

Selon GreenMe, la distance totale parcourue par le yacht est d'environ 5 700 kilomètres.

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Charos
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