Le chien le plus laid du monde a été désigné

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Le chien le plus laid du monde a été désigné

L’un des concours les plus insolites au monde vient de s’achever. Organisé dans l’État de Californie, aux États-Unis, « World’s Ugliest Dog » — le concours du « chien le plus laid du monde » a été remporté cette année par un carlin qui a attiré l’attention par son apparence.

Jinny Lu un chien de 6 ans, a remporté la première place lors de la compétition organisée le 14 août sur le site de la Sonoma County Fair, à Santa Rosa. Sa propriétaire, Michelle Grady, a reçu pour cette victoire 5 000 dollars de récompense.

Célèbre pour ses grands yeux et sa langue pendante

Un vieux carlin à la langue pendante porte un collier de perles.

L’apparence de Jinny Lu la distinguait des autres participants. Ses grands yeux globuleux, sa langue constamment sortie et l’expression particulière de son visage n’ont pas échappé aux juges.

Fait intéressant, ce n’était pas la première tentative sérieuse de la chienne dans ce concours. Jinny Lu avait remporté la deuxième place lors de la compétition de 2025 Cette année, elle a participé de nouveau et a finalement décroché le grand prix.

Son histoire est encore plus intéressante que son apparence

Jinny Lu est une chienne sauvéeen Corée du Sud, puis amenée aux États-Unis. Elle a été adoptée il y a environ quatre ans par Michelle Grady via Pug Rescue.

Sa victoire revêt donc une portée bien plus large que celle d’un simple concours humoristique. Les organisateurs souhaitent attirer l’attention sur les chiens dont l’apparence diffère de la norme, mettre en valeur leur singularité et promouvoir l’adoption animale.

Le concours a célébré son 50e anniversaire

La compétition de cette année revêtait également une importance particulière : cela faisait 50 ans que le concours « World’s Ugliest Dog » avait été créé.

Une femme reçoit un chèque de récompense de 3 000 dollars lors d’un concours avec son chien.

La deuxième place est revenue à Pinky un croisement de chihuahua et de poméranien, tandis que la troisième place a été décernée à Otto un croisé chihuahua. Ils ont reçu respectivement 3 000 et 2 000 dollars.

Des femmes tiennent leurs chiens laids, gagnants du concours, à côté de trophées.

Les organisateurs soulignent que le but du concours n’est pas de se moquer des chiens. Il s’agit au contraire de célébrer les particularités de leur apparence et de rappeler que chaque animal mérite affection et attention.

Ainsi, Jinny Lu, autrefois sauvée, est aujourd’hui sous les projecteurs du monde entier. Sa victoire a une nouvelle fois montré que la notion de « beauté » peut varier selon les personnes .

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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