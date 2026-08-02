L'un des clubs de football les plus singuliers d'Italie, le «Napoli», célèbre son centenaire non pas par un simple gala, mais par une immense fête qui a englobé toute la ville. Le carillon simultané de cent cloches d'église, la marche bleue dans les rues, la pizza «Margarita» gratuite et le feu d'artifice au bord de la mer sont les moments les plus éclatants de ce programme d'anniversaire.

Cette fête n'est pas seulement l'anniversaire d'un club de football. Elle montre une fois de plus à quel point le «Napoli» est étroitement lié à l'histoire de la ville de Naples, à sa culture et à la vie de millions de supporters.

Pourquoi le 1er août a-t-il été choisi comme date de naissance du club ?

Le «Napoli» a adopté le 1er août 1926 comme date de début symbolique de son histoire. Le club dispute sa saison du centenaire sous le slogan «Pe' cient'anne». Cette expression napolitaine signifie le vœu « Encore cent ans ».

Cependant, l'histoire du football à Naples a commencé bien avant. L'une des premières équipes de football de la ville, le Naples Cricket & Foot-Ball Club, a été fondée en 1906, et l'Unione Sportiva Internazionale Napoli en 1911.

Sur la base de ces équipes est apparu en 1922 le club Internazionale-Naples. Et lors d'une réunion tenue le 25 août 1926, son nom a été changé en Associazione Calcio Napoli. Le club évolue sous son nom actuel — Società Sportiva Calcio Napoli — depuis 1964.

Par conséquent, le 1er août n'est pas la date exacte d'un changement de nom sur un document historique, mais le jour symbolique ancré dans la mémoire des supporters comme la naissance du club.

Pourquoi la fête a-t-elle commencé à 19h26 ?

Les événements centraux de l'anniversaire ont été programmés le 1er août dans divers endroits de la ville de Naples. L'heure de début choisie pour la célébration n'est pas non plus le fruit du hasard : 19h26 représente l'année de fondation du club.

Les festivités ont commencé sur la Piazza Carità, où se trouvait le premier siège du «Napoli». À ce moment-là, il était prévu que cent cloches des églises de la ville sonnent simultanément et que de la fumée bleue soit dégagée vers le ciel.

Ensuite, la « Marche bleue » avec la participation des supporters s'est dirigée de la Piazza Carità vers l'une des principales places de Naples : la Piazza del Plebiscito.

La marche n'a pas été conçue comme une simple manifestation de supporters, mais comme une interprétation moderne et séculaire des fêtes populaires traditionnelles de la région de Campanie.

Cent acteurs, cent musiciens et cent enfants

Pour l'anniversaire, le chiffre « 100 » est devenu le symbole principal. La participation de cent acteurs, cent musiciens et cent enfants à la marche bleue a été planifiée.

Il était prévu qu'ils présentent les anciennes légendes de Naples, les traditions populaires, la musique et l'histoire du football à travers des représentations scéniques. Le spectacle a commencé par le mythe de Parthénope lié à l'origine de la ville pour embrasser un voyage symbolique jusqu'à l'ère moderne du «Napoli».

L'itinéraire de la marche a mené à la Piazza del Plebiscito en passant par la Piazza Carità, Via Toledo, Via Santa Brigida, Via Verdi, Via San Carlo et la Piazza Trieste e Trento.

Ainsi, le centre historique de Naples s'est transformé pour une nuit en une scène à ciel ouvert unissant la ville, le football et l'art.

Des milliers de pizzas «Margarita» ont été distribuées aux supporters

Le football et la pizza sont les deux symboles principaux qui ont fait connaître Naples dans le monde entier. C'est pourquoi une place de choix a été réservée à la célèbre pizza «Margarita» dans le programme de l'anniversaire.

Un « Village de la pizza du centenaire » spécial a été organisé sur la Piazza Municipio, et à partir de 20h26, il était prévu de distribuer gratuitement des milliers de parts de pizza et des boissons aux supporters et aux visiteurs de la ville.

L'événement ne s'est pas limité à un objectif de divertissement. Il a également été décidé qu'une partie des pizzas serait livrée aux personnes dans le besoin en collaboration avec la Banque alimentaire de Campanie.

Cette initiative a mis en évidence le rôle social du club dans la ville : le «Napoli» a décidé de partager son anniversaire non seulement avec ses supporters, mais aussi avec les couches de la population qui ont besoin d'aide.

Les légendes et les héros d'aujourd'hui sur une même scène

La cérémonie officielle de l'anniversaire a été programmée sur la Piazza del Plebiscito. Elle prévoyait la participation du président du club, Aurelio De Laurentiis, de représentants des autorités locales, de footballeurs légendaires du «Napoli» de différentes époques et des membres de l'équipe actuelle.

À travers la musique, des images historiques, les souvenirs des supporters et des performances scéniques, le parcours centenaire du club a été raconté.

Dans cette histoire ont été reflétés :

les premières années remplies de difficultés ;

les grandes victoires de l'ère de Diego Maradona ;

la crise et la relégation dans les divisions inférieures ;

la renaissance du club ;

les nouveaux championnats et la formation du «Napoli» moderne.

L'idée principale de la cérémonie n'était pas seulement de se souvenir du passé, mais de relier l'histoire du club à son avenir.

Naples s'est soudainement parée de bleu

L'un des moments les plus émouvants de la soirée a été le programme « Nuit bleue ».

Selon le plan officiel, à 22h30, les principaux monuments historiques de Naples ont été illuminés simultanément de la couleur du club : une lumière bleue. Parmi eux figuraient :

le Palais Royal ;

le Castel Nuovo ;

le Palais de San Giacomo ;

le Castel dell'Ovo ;

le Castel Sant'Elmo.

Ensuite, un spectacle de lumière et de feux d'artifice synchronisé avec de la musique a été organisé entre la Piazza del Plebiscito et le Castel dell'Ovo.

Des buts célèbres de l'histoire du club, des voix de héros et des moments inoubliables des supporters ont été combinés avec une musique spéciale. La fête s'est poursuivie avec le programme musical sur la place.

La fête du centenaire ne s'arrête pas à une seule nuit

La direction du «Napoli» ne s'est pas contentée de la grande célébration du 1er août. Les événements dédiés au centenaire du club se dérouleront tout au long de la saison 2026/27.

À l'automne, il est prévu de projeter un long métrage racontant l'histoire du club depuis sa fondation jusqu'à nos jours.

De même, le prestigieux institut encyclopédique italien Treccani préparera pour la première fois de son histoire une édition spéciale dédiée à un club de football. Deux événements internationaux d'anniversaire sont également attendus pour les supporters du «Napoli» en dehors de l'Italie.

À l'occasion de son centenaire, le club a également présenté un maillot spécial. Celui-ci met en valeur le cheval ailé du Soleil, l'un des premiers symboles du «Napoli», le chiffre 100 et des éléments symbolisant le lien indéfectible entre le club et la ville.

Pourquoi le «Napoli» n'est-il pas un club de football ordinaire ?

Il y a beaucoup d'équipes célèbres en Italie, mais la relation du «Napoli» avec sa propre ville a une caractéristique particulière.

Pour les Napolitains, le club est :

la fierté de la ville ;

le symbole de la rivalité historique entre le Sud et le Nord ;

l'incarnation de la lutte contre les difficultés ;

une valeur qui se transmet de famille en famille ;

la force qui unit les Napolitains du monde entier.

C'est pourquoi il n'est pas anodin que la fête du centenaire se déroule non pas dans le stade, mais sur les places, les rues, dans les églises et les monuments historiques de la ville. L'histoire du «Napoli» ne vit pas seulement sur le terrain de football, mais dans chaque quartier de Naples et dans la mémoire de ses supporters.

Conclusion principale

Le centenaire du «Napoli» est devenu un événement culturel majeur unissant le football, l'histoire de la ville et les traditions populaires.

Cent cloches d'église, la marche bleue, des milliers de parts de pizza gratuites, les légendes du club, des châteaux illuminés et un feu d'artifice au bord de l'eau : tout cela a témoigné de l'amour de Naples pour son équipe.

Pendant un siècle, le «Napoli» a connu à la fois des victoires et de graves crises. Mais le lien entre le club et la ville n'a jamais été rompu. Désormais, Naples commence un nouveau siècle avec le vœu « Pe' cient'anne » — « Encore cent ans ».

Selon vous, qui est le plus grand joueur de l'histoire du «Napoli» : Maradona ou une autre légende ?