Un programme de 350 000 dollars pour le passeport argentin a été annoncé

Le gouvernement argentin a annoncé un nouveau programme permettant aux étrangers d'obtenir la citoyenneté en échange d'investissements. Le processus de candidature devrait débuter au quatrième trimestre 2026. C'est ce qu'a déclaré le ministère argentin de l'Économie a annoncé.

Deux voies sont proposées pour obtenir la citoyenneté dans le cadre de ce programme. La première option consiste à verser un don non remboursable de 350 000 dollars au Trésor national. La seconde option permet d'acheter des obligations d'État émises spécialement pour le programme, d'une valeur de 800 000 dollars.

Le gouvernement argentin a indiqué qu'il examinerait les demandes sur la base d'exigences de sécurité et de transparence financière. Les fonds doivent être transférés via le système financier officiel, et les candidats doivent se soumettre à des contrôles contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Des conditions spécifiques sont également prévues pour les membres de la famille. Le conjoint et les enfants âgés de 18 à 25 ans, non mariés et sans enfants, peuvent demander la citoyenneté moyennant une contribution de 100 000 dollars. Pour les enfants de moins de 18 ans, ce montant est fixé à 25 000 dollars. Par exemple, pour une famille composée d'un candidat principal, de son conjoint et de deux enfants mineurs, le montant total sera de 500 000 dollars.

L'obligation de résider dans le pays pendant une certaine période n'est pas une condition principale pour obtenir la citoyenneté argentine par investissement dans ce cadre. Cependant, chaque demande fera l'objet d'un examen individuel et la décision finale sera prise par la Direction nationale des migrations d'Argentine.

Le passeport argentin permet de voyager sans visa dans de nombreux pays. Les bases de données indiquent notamment la possibilité d'entrer sans visa pour des séjours de courte durée dans l'espace Schengen. Le nombre de destinations sans visa varie selon la source et la méthode de calcul.

Ce nouveau programme s'inscrit dans la politique du gouvernement argentin visant à attirer des capitaux étrangers et à améliorer le climat d'investissement. Le gouvernement prévoit de lancer le programme d'ici la fin de 2026.