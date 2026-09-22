Pourquoi son père l'a-t-il élevée comme un garçon ? La raison inattendue derrière la vie de Nilofar, une Afghane

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Pourquoi son père l'a-t-il élevée comme un garçon ? La raison inattendue derrière la vie de Nilofar, une Afghane

En Afghanistan, Nilofar Ayyubi, née en Afghanistan, a passé son enfance selon la tradition du « bacha posh ». Cela signifie qu'elle a vécu comme un garçon pendant un certain temps. Son père lui a coupé les cheveux, l'a habillée avec des vêtements de garçon et l'a élevée de cette manière.

La raison principale était de garantir à Nilofar une plus grande liberté. En tant que garçon, elle pouvait aller à l'école, faire du sport et profiter d'opportunités qui étaient alors limitées pour de nombreuses filles afghanes.

Une fois arrivée à l'adolescence, on a exigé de Nilofar qu'elle reprenne sa vie de fille. La restriction soudaine des libertés dont elle jouissait depuis l'enfance l'a profondément affectée. Malgré cela, Nilofar n'a pas laissé cette expérience définir son avenir. Plus tard, elle est devenue une entrepreneuse prospère et une militante pour les droits des femmes.

En 2021, après le retour des Taliban au pouvoir en Afghanistan, Nilofar a été contrainte de quitter le pays en raison de son activisme.

Elle vit désormais en Pologne et poursuit son travail en faveur des droits des femmes et des filles afghanes.

Le parcours de vie de Nilofar montre que derrière la tradition du « bacha posh » se cache non seulement une question de vêtements ou d'apparence, mais aussi le désir, dans certaines familles, d'accéder à l'éducation, à la mobilité et aux opportunités sociales souvent refusées aux filles.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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