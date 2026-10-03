Thomas Tuchel s'exprime sur le déclin de la carrière de Raheem Sterling

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Thomas Tuchel s'exprime sur le déclin de la carrière de Raheem Sterling

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Angleterre, Thomas Tuchel, a déclaré que la période difficile que traverse son ancien joueur Raheem Sterling et le déclin brutal de sa carrière professionnelle ne lui ont pas échappé. Comme le rapporte Goal.com, le technicien expérimenté a exprimé sa tristesse et sa sympathie face aux problèmes du joueur, tant sur le terrain qu'en dehors. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il s'avère que l'attaquant de 31 ans a commis de graves infractions récemment. Raheem Sterling a plaidé coupable de conduite dangereuse, de possession de protoxyde d'azote (gaz hilarant) et de refus de se soumettre à un test de dépistage. En mai, sur les autoroutes M25 et M3, il a percuté un portail en fer avec sa Lamborghini.

Les policiers arrivés sur les lieux ont découvert six cartouches de gaz hilarant dans le véhicule accidenté. Les images des caméras corporelles montrent le joueur tentant de les cacher sur le siège arrière. Après une forte attention médiatique, Sterling a laissé un message énigmatique sur ses réseaux sociaux : « Le progrès est plus important que la perfection ».

Changements radicaux et difficultés de carrière

Actuellement en attente de jugement, le joueur s'est vu retirer son permis de conduire. L'avocat de Sterling a souligné qu'il avait pris des mesures volontaires pour surmonter ses difficultés personnelles. Thomas Tuchel, rappelant qu'il s'était battu pour faire venir ce joueur à Chelsea en 2022, n'a pas caché son regret de ne pas avoir pu restaurer sa meilleure forme, celle qu'il affichait à Manchester City.

Selon Tuchel, après sa période brillante à Manchester City sous Pep Guardiola, Sterling n'a pas réussi à prouver sa valeur dans d'autres clubs. Le technicien allemand a également évoqué les qualités personnelles du joueur : « C'était un père attentionné pour ses enfants et un homme attaché à sa famille. Il est triste de le voir traverser une période aussi difficile ».

L'entraîneur a ajouté que parfois, une étrange période de déclin survient dans la vie d'une personne et qu'on ne peut pas blâmer uniquement le joueur. Il a exprimé sa conviction que Sterling pourrait surmonter cette situation et lui a adressé ses meilleurs vœux.

Un passé glorieux et une situation actuelle morose

Le déclin de la carrière de Raheem Sterling contraste fortement avec ses succès passés. Durant ses sept années fructueuses à l'Etihad Stadium, il a remporté quatre titres de champion d'Angleterre, devenant l'une des plus grandes stars du football national.

Cependant, après avoir quitté le club mancunien, sa trajectoire a chuté. Après des passages décevants à Chelsea et Arsenal, son contrat avec le club de Stamford Bridge a été résilié par consentement mutuel en janvier 2026. Par la suite, le joueur a rejoint le club néerlandais de Feyenoord, où il n'a pu réaliser aucune action décisive en huit matchs, ce qui l'a contraint à quitter le club.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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