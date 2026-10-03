Marquinhos qualifie le match contre l'Inde d'opportunité en or

Après une Coupe du Monde difficile, l'équipe nationale du Brésil entame une nouvelle phase de reconstruction. Selon le défenseur expérimenté Marquinhos, le match à venir contre l'Inde constitue une base idéale pour que les « quintuples champions » franchissent une nouvelle étape et retrouvent leur niveau de jeu. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon le journal NDTV, l'immense enthousiasme et l'accueil chaleureux des supporters à Calcutta insufflent une énergie supplémentaire à l'équipe. Dans cette période de transition entamée après l'élimination douloureuse en 1/8 de finale de la Coupe du Monde 2026, de tels matchs amicaux revêtent une importance capitale.

Nouveau cycle et soutien des fans

Depuis la Coupe du Monde, le Brésil a déjà disputé trois rencontres, entre matchs officiels et amicaux. Auparavant, lors de la double confrontation contre l'Australie, l'équipe avait concédé un match nul 1-1 avant de s'imposer 4-2 lors du second duel.

Le défenseur du Paris Saint-Germain a souligné lors de la conférence de presse que l'ambiance en Inde est une source de motivation inhabituelle pour l'équipe. « La bienveillance dont nous faisons l'objet ici, surtout pendant les entraînements et le match, est un moteur puissant pour nos nouveaux joueurs », a-t-il déclaré.

Respect de l'adversaire et analyse d'avant-match

Le staff technique et les joueurs du Brésil ont étudié minutieusement les derniers matchs de l'adversaire. L'équipe nationale d'Inde a déjà disputé six rencontres cette année, et chacun de leurs mouvements a été analysé avec sérieux.

Marquinhos a tenu à souligner les accomplissements du capitaine et gardien de but de l'Inde, Gurpreet Singh Sandhu. Le fait que le représentant du pays hôte s'apprête à disputer son 90e match international a beaucoup impressionné le joueur brésilien.

Selon les informations fournies, le défenseur central expérimenté a ajouté qu'il n'était pas nécessaire de donner des conseils aux adversaires, les deux équipes faisant preuve d'un professionnalisme exemplaire. Selon lui, il est crucial de transformer la pression sur le terrain et l'affection des fans en énergie positive.

« Nous devons utiliser cette pression comme une motivation, comme un moteur pour notre jeu. L'accueil chaleureux des fans nous aidera à maintenir le Brésil au sommet », a conclu Marquinhos.