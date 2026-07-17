Shakira envoie un message émouvant à Lionel Messi et Antonela Roccuzzo

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Shakira envoie un message émouvant à Lionel Messi et Antonela Roccuzzo

La star mondiale Shakira a exprimé ses sincères félicitations à la légende Lionel Messi et à son épouse Antonela Roccuzzo après que l'équipe nationale d'Argentine a décroché sa place en finale de la Coupe du Monde. La chanteuse colombienne a salué la carrière constante du joueur sur le terrain ainsi que le soutien familial qui l'accompagne. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'équipe d'Argentine, dirigée par Lionel Scaloni, s'est qualifiée pour sa deuxième finale de Coupe du Monde consécutive après avoir battu l'Angleterre 2-1 en demi-finale. Lors de ce match, Lionel Messi, âgé de 39 ans, a délivré deux passes décisives cruciales, contribuant grandement à la victoire de son équipe. Actuellement, Messi est non seulement proche de défendre son titre de champion, mais aussi de remporter un nouveau Ballon d'Or.

Une légende contre le temps

Shakira, qui réside désormais à Miami, n'a pas caché son admiration pour le niveau de jeu affiché par Messi malgré son âge. Selon Goal.com, la chanteuse a hautement loué la discipline et la volonté du footballeur. « Ce que fait Leo Messi est tout simplement surnaturel ! Cela reflète les valeurs d'une personne dévouée et disciplinée dans son travail », a écrit Shakira.

La chanteuse a souligné que Messi prouve au monde entier que les capacités humaines ne sont pas définies par l'âge ou par l'opinion des autres. Chacun de ses mouvements sur le terrain sert de véritable modèle pour les jeunes joueurs. Shakira a également ajouté que le rôle d'Antonela Roccuzzo, l'épouse de Messi, est incomparable dans ses succès.

La famille, socle du succès

« Je sais qu'avoir une femme comme Antonela Roccuzzo à ses côtés donne à Leo force et inspiration », a souligné la star colombienne. Antonela, qui a célébré la victoire en demi-finale au stade, a rapidement partagé ce message de Shakira sur son compte Instagram pour exprimer sa gratitude. Cet événement a suscité un vif intérêt parmi les fans sur les réseaux sociaux.

Il convient de noter que le transfert de Lionel Messi en MLS en 2023 a ouvert un nouveau chapitre dans sa carrière. Sa participation réussie avec le club américain l'a aidé à se préparer parfaitement pour ce qui pourrait être son dernier tournoi majeur sur la scène internationale. Désormais, tous les regards sont tournés vers la finale décisive où l'Argentine et son capitaine seront en lice.

Lionel MessiShakiraArgentineCoupe du MondeAntonela Roccuzzo
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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