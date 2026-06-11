La Coupe du Monde de football débute aujourd'hui

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La Coupe du Monde de football débute aujourd'hui

Aujourd'hui, le 11 juin, la Coupe du Monde de football débute. Le match d'ouverture du tournoi aura lieu au célèbre stade Azteca de Mexico. La rencontre débutera à 23h50, heure de Tachkent.

Lors du match d'ouverture, l'équipe nationale du Mexique, pays hôte, affrontera l'Afrique du Sud. Le stade Azteca accueillera ainsi un match d'ouverture de Coupe du Monde pour la troisième fois de l'histoire.

Lors de la cérémonie, Shakira et Burna Boy interpréteront la chanson officielle de la Coupe du Monde 2026, « Dai Dai ». J Balvin et Tula participeront également au spectacle.

La Coupe du Monde 2026 sera la plus grande de l'histoire : 48 équipes participeront et 104 matchs seront disputés. La finale aura lieu le 19 juillet au MetLife Stadium dans le New Jersey.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan participera également à la Coupe du Monde pour la première fois. Elle est placée dans le groupe K avec la Colombie, le Portugal et la RD Congo. Le premier match débutera le 18 juin à Mexico à 07h00, heure de Tachkent.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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