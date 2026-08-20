Une célèbre blogueuse TikTok tuée sauvagement en France

Les détails d’un crime atroce qui a horrifié toute la société ont été révélés dans le sud de la France. Le parquet de Nîmes a officiellement confirmé le 11 août que Sonya Bellina, célèbre star de TikTok portée disparue, avait été tuée et que son corps avait été brûlé. Que révèlent les investigations rapides et qui a été arrêté ?

Analyse ADN et arrestation des suspects

BFMTV rapporte, citant le parquet de Nîmes, que l’expertise du corps calciné retrouvé dans un vignoble a révélé la vérité :

« L’analyse ADN a confirmé que la personne retrouvée morte et partiellement brûlée était bien la célèbre influenceuse Sonya Bellina », a déclaré la procureure Cécile Jensas.

Selon le communiqué du parquet, deux hommes directement ou indirectement liés au meurtre ont été rapidement interpellés et placés en garde à vue sur la base d’éléments matériels.

Meurtre de Sonya Bellina : principaux détails et faits

Indicateur Détails et informations sur l’affaire Victime Sonya Bellina (29 ans, elle aurait eu 30 ans en septembre) Activité Influenceuse célèbre, près de 260 000 abonnés sur TikTok Disparition et découverte Portée disparue le 11 août, son corps retrouvé le 12 août Lieu des faits Vignobles de la commune de Saint-Gilles (département du Gard) Suspects Deux hommes arrêtés, accusés de meurtre Autorité chargée de l’enquête Parquet de Nîmes (France)

Une vague de haine sur les réseaux sociaux

L’avocat de la famille de la blogueuse décédée s’est dit satisfait de la rapidité de l’enquête et a évoqué la campagne de haine en ligne :

« Nous n’avons pas d’informations précises faisant état de menaces directes contre elle, mais nous avons vu sur les réseaux des commentaires sinistres, odieux et indignes à son encontre, ainsi qu’une immense vague de haine. » — Extrait de la déclaration de l’avocat de la famille

Les autorités françaises poursuivent actuellement une enquête approfondie afin de déterminer les véritables causes et motivations de ce crime brutal.

Selon vous, dans quelle mesure la haine en ligne croissante visant les influenceurs populaires sur les réseaux sociaux peut-elle alimenter les violences dans la vie réelle ?

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