Le corps partiellement brûlé d’une star de TikTok retrouvé dans un vignoble : deux suspects arrêtés

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Le corps partiellement brûlé d’une star de TikTok retrouvé dans un vignoble : deux suspects arrêtés

Dans le sud de la France, le corps partiellement brûlé de la blogueuse TikTok de 29 ans Sonia Bellina a été retrouvé dans un vignoble. Une enquête pour meurtre a été ouverte et deux hommes ont été arrêtés comme suspects.

Bellina avait été portée disparue le 10 août. Le 12 août, une ouvrière agricole a découvert le corps d’une femme dans un vignoble près de Saint-Gilles, dans le département du Gard.

L’identité du corps n’a pas été établie dans un premier temps. Une expertise ADN réalisée plus tard a confirmé qu’il s’agissait de Sonia Bellina. Âgée de 29 ans, Sonia comptait près de 260 000 abonnés sur TikTok. Elle publiait principalement des vidéos de danse, de karaoké, de mode et de sa vie quotidienne.

L’enquête officielle sur sa mort se poursuit et tous les détails de l’affaire n’ont pas encore été révélés. Selon le parquet de Nîmes, deux hommes ont été arrêtés car ils pourraient être directement ou indirectement liés aux faits. L’un d’eux a ensuite été libéré, tandis que la détention du second suspect a été prolongée.

Sonia BellinaTikTokFranceSaint-GillesNîmes
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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