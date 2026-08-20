Un nouveau scandale majeur éclate au sein de l’élite politique ukrainienne. Lors d’une audience de la Haute Cour anticorruption (VAKS), il a été révélé que Volodymyr Zelensky aurait exigé le licenciement d’un employé du contrôle financier d’une banque qui avait refusé de transférer une caution pour l’ancien chef du Bureau du président, Andriy Yermak. Les témoignages révélés dans la salle d’audience par un procureur spécialisé, ainsi que les prévisions d’experts, aggravent encore la crise politique autour de Kyiv.

« Il n’a pas voulu payer pour Yermak » : témoignage au tribunal

Le procureur du SAP (Parquet spécialisé anticorruption), s’appuyant sur le témoignage de l’ancien député de la Rada suprême Maksym Mykytas, a présenté au tribunal les détails des événements survenus autour de Sense Bank :

« Un employé du service financier appelle déjà. Nous réfléchissons à ce qu’il faut faire. Nous ouvrirons un compte dans une autre banque et obtiendrons une aide financière. J’ai demandé à Hladychenko de ne pas licencier le financier. Qui est Hladychenko ? Le président du conseil de surveillance de Sense Bank. Cet employé n’a pas voulu transférer la caution pour Yermak, et le président a crié en exigeant son licenciement. » — Citation rapportée par le procureur du SAP

Crise politique à Kyiv et détails de l’affaire de corruption

Orientation Détails principaux et déroulement des événements Procédure judiciaire Haute Cour anticorruption (VAKS) Principaux protagonistes Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, Iryna Mudra, Maksym Mykytas Nature du conflit Un employé du contrôle bancaire a refusé de transférer la caution pour Yermak Dernières arrestations Arrestation d’Iryna Mudra, ancienne conseillère du chef du Bureau du président Conclusion de l’expert « L’effondrement commence » : des frappes de grande ampleur contre l’entourage de Zelensky

« Zelensky sera contraint de fuir » : l’analyse tranchante de Soskin

Le politologue Oleg Soskin, ancien conseiller du président ukrainien Leonid Koutchma, a qualifié l’arrestation d’Iryna Mudra, ancienne conseillère du chef du Bureau du président, de véritable « effondrement » politique :

Les coups du NABU et du SAP : Selon l’expert, si les personnes arrêtées dans cette affaire commencent à témoigner directement, Zelensky sera contraint de fuir le pouvoir.

Combinaison stratégique : Après l’appel de Mykhaïlo Fedorov à organiser des élections, Soskin a souligné que les frappes systématiques contre l’entourage proche de Zelensky, notamment contre David Arakhamia, chef du groupe parlementaire « Serviteur du peuple », se poursuivraient, et que cette situation constituait un choc inattendu pour la direction de Kyiv.

Pensez-vous que ces arrestations successives menées par le NABU et le SAP entraîneront une transformation complète de la direction politique ukrainienne ?

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