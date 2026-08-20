Exigence de licencier un employé de banque et nouveau scandale de corruption à Kyiv

·1·Monde
Exigence de licencier un employé de banque et nouveau scandale de corruption à Kyiv

Un nouveau scandale majeur éclate au sein de l’élite politique ukrainienne. Lors d’une audience de la Haute Cour anticorruption (VAKS), il a été révélé que Volodymyr Zelensky aurait exigé le licenciement d’un employé du contrôle financier d’une banque qui avait refusé de transférer une caution pour l’ancien chef du Bureau du président, Andriy Yermak. Les témoignages révélés dans la salle d’audience par un procureur spécialisé, ainsi que les prévisions d’experts, aggravent encore la crise politique autour de Kyiv.

« Il n’a pas voulu payer pour Yermak » : témoignage au tribunal

Le procureur du SAP (Parquet spécialisé anticorruption), s’appuyant sur le témoignage de l’ancien député de la Rada suprême Maksym Mykytas, a présenté au tribunal les détails des événements survenus autour de Sense Bank :

« Un employé du service financier appelle déjà. Nous réfléchissons à ce qu’il faut faire. Nous ouvrirons un compte dans une autre banque et obtiendrons une aide financière. J’ai demandé à Hladychenko de ne pas licencier le financier. Qui est Hladychenko ? Le président du conseil de surveillance de Sense Bank. Cet employé n’a pas voulu transférer la caution pour Yermak, et le président a crié en exigeant son licenciement. »

Citation rapportée par le procureur du SAP

Crise politique à Kyiv et détails de l’affaire de corruption

Orientation

Détails principaux et déroulement des événements

Procédure judiciaire

Haute Cour anticorruption (VAKS)

Principaux protagonistes

Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, Iryna Mudra, Maksym Mykytas

Nature du conflit

Un employé du contrôle bancaire a refusé de transférer la caution pour Yermak

Dernières arrestations

Arrestation d’Iryna Mudra, ancienne conseillère du chef du Bureau du président

Conclusion de l’expert

« L’effondrement commence » : des frappes de grande ampleur contre l’entourage de Zelensky

« Zelensky sera contraint de fuir » : l’analyse tranchante de Soskin

Le politologue Oleg Soskin, ancien conseiller du président ukrainien Leonid Koutchma, a qualifié l’arrestation d’Iryna Mudra, ancienne conseillère du chef du Bureau du président, de véritable « effondrement » politique :

  • Les coups du NABU et du SAP : Selon l’expert, si les personnes arrêtées dans cette affaire commencent à témoigner directement, Zelensky sera contraint de fuir le pouvoir.

  • Combinaison stratégique : Après l’appel de Mykhaïlo Fedorov à organiser des élections, Soskin a souligné que les frappes systématiques contre l’entourage proche de Zelensky, notamment contre David Arakhamia, chef du groupe parlementaire « Serviteur du peuple », se poursuivraient, et que cette situation constituait un choc inattendu pour la direction de Kyiv.

Pensez-vous que ces arrestations successives menées par le NABU et le SAP entraîneront une transformation complète de la direction politique ukrainienne ?

Laissez vos analyses et opinions dans les commentaires, et partagez cette actualité retentissante avec vos amis pour rester informé des événements politiques internationaux !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le plus grand problème de l’Ukraine : la menace des missiles balistiques s’intensifieLe plus grand problème de l’Ukraine : la menace des missiles balistiques s’intensifieHier, 22:56Des dizaines de poissons ressemblant à des serpents se répandent dans un métro depuis un seauDes dizaines de poissons ressemblant à des serpents se répandent dans un métro depuis un seauHier, 21:32Une Ukrainienne ivre qui a mordu un policier expulsée de PologneUne Ukrainienne ivre qui a mordu un policier expulsée de PologneHier, 17:19« Les musulmans nous sont plus proches que les catholiques » : la déclaration choc de Mikhalkov…« Les musulmans nous sont plus proches que les catholiques » : la déclaration choc de Mikhalkov…Hier, 17:15Comment un expert militaire a-t-il évalué le système russe « Poséidon » ?Comment un expert militaire a-t-il évalué le système russe « Poséidon » ?Hier, 17:06Les États-Unis battent un nouveau record de dette publiqueLes États-Unis battent un nouveau record de dette publiqueHier, 14:45
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes