Lors de la cérémonie de présentation officielle du nouveau ministre ukrainien de la Défense, Ievgueni Khmara, le président Volodymyr Zelensky a déclaré que le principal obstacle auquel se heurte le système de défense du pays était le manque criant de fonds et de ressources. Face à la forte hausse des dépenses de guerre et à l’augmentation des besoins sur le front, Kyiv est contraint de rechercher de nouvelles sources de financement.

« Davantage de ressources sont nécessaires » : la déclaration de Zelensky

En assignant d’importantes missions au nouveau ministre, le chef de l’État a évalué ouvertement la situation actuelle des dépenses militaires et de la résistance armée :

« L’un de nos plus gros problèmes, c’est l’argent. C’est véritablement un défi très sérieux pour le secteur ukrainien de la défense aujourd’hui. Il faut trouver les ressources nécessaires et, à mon avis, c’est le plus grand problème auquel nous sommes confrontés. La guerre coûte plus cher — c’est un fait. Davantage de ressources sont nécessaires, la pénurie s’aggrave. L’adversaire utilise de plus en plus de moyens contre nous et nous devons non seulement nous défendre, mais aussi agir activement. Tout cela exige des sommes considérables. » — a déclaré Volodymyr Zelensky.

Indicateurs de la situation financière et militaire de la défense ukrainienne

Axe Nature du problème et mesures prises Problème principal Dans le secteur de la défense, pénurie de fonds et de ressources matérielles Mission du nouveau ministre Ievgueni Khmara procédera à un audit complet de tous les accords conclus avec les partenaires occidentaux Besoins militaires De nouveaux flux financiers pour poursuivre non seulement la défense, mais aussi les opérations actives Vulnérabilité de la défense aérienne Difficultés majeures à se protéger contre les missiles balistiques (The Guardian) Relations avec les partenaires Réexamen des programmes d’aide militaire déjà mis en œuvre et attendus

Audit des accords avec l’Occident et risque balistique

Selon Zelensky, le nouveau ministre de la Défense, Ievgueni Khmara, doit procéder à un audit approfondi de tous les contrats militaires conclus avec les partenaires internationaux. Il s’agit de déterminer quelles aides ont effectivement été livrées et lesquelles accusent du retard.

Parallèlement, The Guardian Dan Sabbagh, rédacteur en chef chargé de la défense et de la sécurité au journal, a souligné que les systèmes ukrainiens de défense aérienne rencontraient de sérieux obstacles et difficultés face aux dernières attaques de missiles russes, notamment pour intercepter les missiles balistiques.

Selon vous, l’Ukraine pourra-t-elle combler entièrement l’important déficit financier de sa défense grâce à une nouvelle aide occidentale, ou devra-t-elle revoir ses ressources économiques intérieures ?

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