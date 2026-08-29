Une escadrille de « l'apocalypse » entre en service aux États-Unis

L'US Air Force a officiellement activé la nouvelle 5e escadrille d'hélicoptères à la base aérienne d'Andrews, près de Washington. L'unité participera à des missions liées à l'évacuation des dirigeants du pays et des hauts responsables vers des zones sécurisées en cas d'urgence, ainsi qu'à la garantie de la continuité du gouvernement. C'est ce qu'a rapporté l'Air Force.

La nouvelle escadrille a été créée le 27 août. Cela marque la première activation d'une nouvelle escadrille d'hélicoptères de l'US Air Force à la base aérienne d'Andrews depuis 60 ans.

La 5e escadrille recevra à l'avenir des HH-60W Jolly Green II . L'US Air Force prévoit de remplacer les 26 hélicoptères vieillissants UH-1N Huey de la base d'Andrews par le même nombre de nouveaux appareils HH-60W.

Ces hélicoptères serviront à prendre des mesures rapides pour les dirigeants américains en cas de crise à Washington et dans la région de la capitale nationale, à transporter des hauts fonctionnaires civils et militaires, et à assurer la continuité du gouvernement.

Les nouveaux hélicoptères HH-60W sont supérieurs aux actuels UH-1N en termes de vitesse, de rayon d'action et de capacité de charge. Leur capacité opérationnelle initiale est prévue pour 2029, et leur pleine capacité opérationnelle pour 2030.

Pendant la période de transition, la 5e escadrille d'hélicoptères et l'actuelle 1re escadrille d'hélicoptères fonctionneront en parallèle. La 1re escadrille continuera ses missions critiques avec les appareils UH-1N pendant le processus de transition vers les nouveaux hélicoptères HH-60W.

Dans les médias, la nouvelle unité est surnommée l'escadrille de « l'apocalypse » en raison de ses missions d'évacuation des hauts responsables en cas d'urgence et de maintien de la continuité du gouvernement. Cependant, ce n'est pas son nom officiel. Son nom officiel est 5th Helicopter Squadron.