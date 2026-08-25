Un robot-cheval quadrupède sur lequel on peut monter fait sensation en Chine

La startup chinoise DaxAI a présenté Qiji X1, un robot quadrupède capable de transporter un passager. L'appareil, qui ressemble à un chien robotique motorisé et agrandi, suscite un vif intérêt sur les réseaux sociaux.

Le Qiji X1 n'est pas seulement un gadget de divertissement, il est conçu pour être utilisé comme moyen de transport dans des conditions réelles.

Selon les fabricants, le robot :

peut supporter une charge allant jusqu'à 300 kilogrammes ;

se déplace à une vitesse de 9,6 kilomètres par heure ;

parcourt jusqu'à 40 kilomètres avec une seule charge ;

peut circuler sur des pentes raides, dans la boue et sur des routes gravillonnées. Une vidéo montrant le robot a également circulé sur Internet. Elle illustre le Qiji X1 se déplaçant avec une personne et évoluant dans diverses conditions.

Les fabricants prévoient de l'utiliser à l'avenir non seulement comme moyen de transport, mais aussi pour le transport de charges lourdes et les opérations de sauvetage. Le robot-cheval a suscité des avis variés parmi les internautes. Si certains ont salué les capacités technologiques, d'autres ont discuté de l'appareil avec humour.