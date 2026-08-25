La messagerie nationale Max permet désormais d'utiliser deux profils simultanément

La messagerie Max a introduit une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs d'utiliser plusieurs comptes au sein d'une seule application. Désormais, les propriétaires d'appareils sous Android peuvent ajouter un second profil pour séparer facilement leurs échanges personnels et professionnels, et basculer entre eux sans avoir à ressaisir leurs données. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Fonctionnement et configuration

Selon ixbt.com, le processus d'ajout d'un profil supplémentaire est simple et rapide. Pour ce faire, il est d'abord nécessaire de mettre à jour l'application vers la dernière version via RuStore. Ensuite, il suffit d'accéder aux paramètres de l'application et de sélectionner la section correspondante.

La procédure d'ajout d'un nouveau compte comprend les étapes suivantes :

Accéder à la section « Paramètres » dans l'application Max

Sélectionner l'option « Добавить профиль »

Saisir le numéro de téléphone destiné au second profil

Saisir le code de confirmation reçu par SMS

Saisir le mot de passe de l'authentification à deux facteurs

Une fois toutes les étapes validées, le nouveau profil apparaîtra dans les paramètres de l'application et l'utilisateur pourra l'activer au besoin.

Capacités multiplateformes et projets futurs

Actuellement, le système multi-profils est uniquement disponible pour les utilisateurs d'appareils Android. Cependant, les représentants de l'entreprise ont annoncé qu'il est prévu d'intégrer cette fonctionnalité dans la version web ainsi que dans les futures versions de l'application pour ordinateur.

Pour rappel, la messagerie Max offre un large éventail de fonctionnalités pour la communication quotidienne. La plateforme propose notamment des chats classiques, des appels vocaux et vidéo, l'échange de messages vocaux, le transfert de fichiers volumineux et des fonctions de transfert d'argent.

Par ailleurs, des canaux d'information modernes et diverses mini-applications sont en phase de test au sein du service. Selon les chiffres officiels, au début du mois d'août de cette année, le nombre total d'utilisateurs inscrits sur la plateforme Max a dépassé les 130 millions.