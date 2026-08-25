De fortes éruptions solaires ont commencé : l'activité augmente brusquement

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De fortes éruptions solaires ont commencé : l'activité augmente brusquement

Dans la nuit du 25 août, de fortes éruptions solaires ont été enregistrées. Les scientifiques soulignent que de telles explosions pourraient provoquer des tempêtes géomagnétiques sur Terre à l'avenir.

Selon les données du laboratoire d'astronomie solaire, l'activité solaire a fortement augmenté depuis minuit. Au moment de la publication, trois éruptions majeures de classe M ont été observées. Elles font partie des explosions de haut niveau sur une échelle de cinq.

Les experts notent qu'un grand centre actif a soudainement repris son activité à la surface du Soleil. Plus important encore, ce centre est actuellement situé dans la partie centrale du disque solaire face à la Terre. Par conséquent, il est possible que les fortes explosions qui pourraient en résulter aient un impact direct sur la Terre.

Ce groupe de taches solaires était surveillé par des spécialistes depuis près d'une semaine. Cependant, en raison de la baisse significative de son activité ces derniers jours, l'hypothèse selon laquelle le centre avait épuisé son énergie était apparue. Les nouvelles éruptions ont contredit cette supposition.

Pour l'instant, aucune prévision précise n'a été faite concernant l'éjection de plasma vers la Terre ou le début d'une tempête géomagnétique. Néanmoins, la probabilité d'un tel phénomène demeure.

Les scientifiques soulignent que les éruptions les plus puissantes n'ont pas encore été enregistrées. Il n'y a donc aucune raison de qualifier la situation d'événement record historique. Cependant, l'évolution de l'activité solaire sera suivie de près dans les prochains jours.

Les experts soulignent que la journée du 25 août sera cruciale pour déterminer si la situation est une activité temporaire ou si les éruptions vont s'intensifier.

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Charos
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