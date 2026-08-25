Manchester City entre en scène : que se passe-t-il autour du transfert de Gakpo ?

Dans les derniers jours du mercato estival, le football anglais est le théâtre d'événements inattendus et passionnants. L'attaquant de Liverpool Cody Gakpo est devenu la cible principale de deux grands clubs de Premier League.

Le célèbre insider et journaliste Mounir Boualin a rapporté sur les réseaux sociaux que la star néerlandaise de 27 ans suscite un vif intérêt de la part de Tottenham et de Manchester City.

L'offre de 60 millions de Tottenham et le refus de Liverpool

Le club londonien a été le premier à faire un pas concret, mais s'est heurté à la résistance des Merseysiders :

Première offre officielle : La direction de Tottenham a proposé aux Merseysiders pour l'ailier néerlandais 60 millions de livres sterling (environ plus de 70 millions d'euros) ;

La position des Merseysiders : La direction de Liverpool a estimé que ce montant ne correspondait pas à la valeur marchande réelle du joueur et a immédiatement rejeté le transfert ;

Une offre améliorée en préparation : Les Spurs ne comptent pas abandonner et préparent actuellement un deuxième package financier plus élevé pour Gakpo.

Manchester Cityentre dans la course

Ce qui rend la situation encore plus intéressante, c'est l'intervention inattendue de Manchester City, prétendant au titre :

Le plan de Guardiola : Les Citizens apprécient la polyvalence de Gakpo pour renforcer la concurrence sur les ailes et dans l'axe ;

Une demande officielle attendue : Selon les sources, le club mancunien prévoit d'envoyer une offre officielle et financièrement plus attractive à Liverpool dans les prochains jours.

La décision de Cody Gakpo et les exigences finales de Liverpool pourraient sceller l'un des transferts internes les plus retentissants de ce mercato.