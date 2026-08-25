Apple présente les nouveaux Mac Mini et Mac Studio équipés de la puce M6

La société Apple a officiellement annoncé le nouveau Mac Mini, équipé du tout dernier processeur M6, qui s'inscrit dans sa gamme de développements les plus récents. Cette nouvelle génération d'ordinateurs se distingue par des performances élevées et une augmentation significative des capacités de traitement de l'IA, une nouveauté majeure pour les passionnés de technologie et les utilisateurs professionnels. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, le modèle de base du nouveau Mac Mini est doté de 256 GB de stockage interne et de 16 GB de RAM, avec un prix de départ de 899 dollars. L'appareil est déjà disponible en précommande, mais les livraisons aux clients ne sont prévues qu'à partir du 22 septembre.

Spécifications techniques et capacités d'intelligence artificielle

Selon les informations fournies par le fabricant, le nouveau modèle Mac Mini affiche des performances quatre fois supérieures à celles de la version M4 en termes de capacités d'IA. Il est également noté que la vitesse de la mémoire et les capacités graphiques de l'appareil ont été doublées. Le nouveau processeur est équipé d'un CPU à 12 cœurs et d'un GPU à 12 cœurs, ce qui représente une différence notable par rapport aux 10 cœurs de la génération précédente.

Outre la puce M6, l'entreprise a également présenté une version plus puissante du Mac Mini équipée de la puce M5 Pro. Cette configuration dispose de 512 GB de stockage de base et de 24 GB de RAM, avec un prix commençant à 1699 dollars. La puce M5 Pro est équipée en standard d'un CPU à 15 cœurs et d'un GPU à 16 cœurs, pouvant être améliorée jusqu'à un CPU à 18 cœurs et un GPU à 20 cœurs selon les besoins de l'utilisateur.

Capacités réseau et nouveaux appareils supplémentaires

Les deux variantes de l'appareil intègrent les normes les plus récentes Wi-Fi 7 et Bluetooth 6, ainsi qu'un port Ethernet 2.5 Gb. Il est également possible de remplacer le port réseau par une version 10 Gb selon les préférences de l'utilisateur. Tous les nouveaux ordinateurs Mac Mini sont livrés avec le système d'exploitation macOS 27 et l'assistant Siri AI.

Au cours de l'année écoulée, les appareils Mac Mini ont gagné une grande popularité parmi les passionnés de technologie grâce à leur facilité d'exécution des agents d'IA locaux tels qu'OpenClaw et Hermes. En raison de la forte demande l'année dernière, ces appareils ont même été vendus à des prix élevés sur des plateformes comme eBay.

Il est à noter qu'Apple a également présenté, dans le cadre de cette présentation, les nouveaux modèles Mac Studio fonctionnant avec les puces M5 Max et M5 Ultra. Ces appareils seront commercialisés à des prix commençant respectivement à 2499 dollars et 5499 dollars.