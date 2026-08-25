Le club américain de l'Inter Miami est au cœur de nouvelles discussions concernant l'arrivée potentielle d'une autre superstar. Des rumeurs circulent sur le fait que l'attaquant brésilien Neymar pourrait rejoindre ses anciens coéquipiers Lionel Messi et Luis Suárez. Cependant, l'ancien attaquant Giuseppe Rossi a averti dans une interview accordée à GOAL que de tels transferts pourraient nuire au niveau sportif de la ligue nord-américaine. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il est bien connu que ces dernières années, la Major League Soccer (MLS) a considérablement accru sa visibilité en attirant des stars mondiales. De David Beckham et Steven Gerrard à Zlatan Ibrahimović et Wayne Rooney, de nombreux joueurs célèbres ont tenté l'aventure américaine. En 2023, Lionel Messi, octuple vainqueur du Ballon d'Or, a traversé l'Atlantique pour devenir l'attraction principale de l'histoire de la ligue, suivi par plusieurs visages familiers à Miami.

Selon Goal.com, Neymar est cité comme le prochain candidat potentiel à rejoindre la Floride après une période difficile dans son pays natal, à Santos. D'un point de vue marketing, attirer le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne est un coup de maître pour accroître la popularité de la ligue. Cependant, le joueur, qui approche désormais de ses 34 ans, a récemment été confronté à des difficultés liées aux blessures et à un manque de temps de jeu, tant en club qu'en sélection.

Développement de la MLS et stratégie marketing

Dans une interview réalisée en partenariat avec BetBrothers, l'ancien attaquant Giuseppe Rossi a vivement critiqué la politique de transfert du championnat américain. Selon lui, la direction de la MLS se concentre trop sur le buzz et le marketing, oubliant le problème principal : la qualité du jeu sur le terrain. Si l'objectif est d'atteindre le niveau des cinq grands championnats européens, les progrès dans cette direction sont trop lents.

La réunion de Neymar avec Lionel Messi et Luis Suárez peut sembler nostalgique et excitante pour les fans de football. Néanmoins, l'expert a souligné que de telles démarches ne contribuent pas à élever le niveau global du championnat. La direction de la ligue a été critiquée pour accorder plus d'importance aux clics et aux vues sur les réseaux sociaux qu'aux véritables standards du football.

Pour l'instant, le transfert de Neymar aux États-Unis n'est pas officiellement confirmé, mais les rumeurs persistent. Si le rassemblement de stars au sein de l'Inter Miami assure le succès commercial de l'équipe, les experts sportifs estiment qu'une telle approche pourrait entraver le développement à long terme du championnat.