Comment l'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan se prépare-t-elle pour le voyage au Japon ?

À quelques jours du début de la compétition multisports majeure du continent en 2026, les XXe Jeux asiatiques d'été, l'équipe nationale masculine de boxe d'Ouzbékistan a entamé sa phase de préparation finale et la plus importante sur le territoire national.

Depuis le 23 août, un camp d'entraînement complet a été lancé pour nos maîtres des gants sur la base du Centre républicain de préparation aux sports olympiques et paralympiques. Cette phase de préparation se poursuivra jusqu'au 1er septembre.

Forme physique optimale et plan de Tulkin Kilichev

Entraîneur principal de l'équipe nationale Tulkin Kilichev Le staff technique, dirigé par Tulkin Kilichev, concentre ses efforts lors de ce dernier stage sur l'optimisation des capacités fonctionnelles des athlètes :

Tactique et technique : Les mouvements individuels, les combinaisons rapides et les techniques de défense de chaque boxeur, par catégorie de poids, sont analysés individuellement ;

Condition physique de haut niveau : Des charges spécifiques sont imposées pour amener les combattants à leur pic de forme physique et psychologique avant le début de la compétition ;

Soutien complet : Les processus médicaux, de récupération et d'entraînement pour les membres de l'équipe nationale sont organisés selon des normes élevées.

Nagoya 2026 : Calendrier de la compétition et mouvements des adversaires

Des combats intenses sont attendus lors du tournoi de boxe des prochains Jeux asiatiques :

Dates des Jeux asiatiques : XXe Jeux asiatiques d'été Du 19 septembre au 4 octobre Se dérouleront dans la ville de Nagoya et la préfecture d'Aichi, au Japon ;

Activité des concurrents : L'équipe du Kazakhstan, l'un des principaux rivaux de la compétition, organise un grand camp de sparring international du 19 août au 1er septembre dans la région d'Almaty avec les équipes de Chine, d'Angleterre et d'Irak ;

Point final au Japon : Il est prévu que toutes les équipes nationales leaders, y compris les boxeurs ouzbeks, commencent leur phase d'adaptation et d'acclimatation finale directement au Japon au début du mois de septembre.

Pour l'équipe d'Ouzbékistan, qui maintient son statut de leader mondial de la boxe, les Jeux asiatiques de Nagoya devraient être le terrain pour prouver une nouvelle fois son hégémonie continentale.