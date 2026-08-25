Lamine Yamal a commencé à vivre avec sa petite amie

Il est rapporté qu'une nouvelle étape a été franchie dans la relation entre le joueur du FC Barcelone, Lamine Yamal, et sa petite amie, Alex Padilla. Il s'avère que le couple a commencé à vivre ensemble. C'est ce qu'a révélé la journaliste Sandra Aladro.

La journaliste souligne que la blogueuse Alex Padilla a emménagé dans la maison où vit la star de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal. Selon Aladro, Padilla a quitté sa maison située à Talavera de la Reina pour décider de vivre avec le footballeur.

« Elle a quitté sa maison à Talavera de la Reina pour vivre avec Lamine. Ils sont très heureux. Elle connaît toute la famille de Lamine et les a invités à une fête d'anniversaire. Elle est follement amoureuse », a déclaré Aladro dans l'émission « Vamos a Ver ».

Actuellement, Yamal réside dans l'ancienne demeure de Gerard Piqué et Shakira. Selon la journaliste, cette maison est une vaste propriété capable d'accueillir plusieurs familles.

« Cette maison est conçue pour accueillir plusieurs familles. Chaque jour, un cousin ou un autre parent vient en visite. Leur objectif est probablement de rassembler tous leurs proches autour d'eux », a expliqué Aladro.

Ainsi, des informations ont circulé selon lesquelles la relation entre Yamal et Alex Padilla a franchi une nouvelle étape. Cependant, ces informations sont basées sur les déclarations de la journaliste.

Pour rappel, Lamine Yamal a été le joueur le moins bien noté de son équipe lors du premier match de la nouvelle saison de La Liga avec le FC Barcelone.