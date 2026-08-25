Apple présente les nouveaux Mac mini équipés des puces M6 et M5 Pro

Apple a considérablement mis à jour sa gamme d'ordinateurs de bureau compacts en dévoilant la nouvelle génération de Mac mini. Selon Ixbt.com, ces appareils sont équipés de processeurs et de cœurs graphiques plus puissants, d'interfaces réseau modernes et du système d'exploitation macOS 27 Golden Gate intégrant des capacités d'IA. Présentés dans un nouveau boîtier compact en aluminium, le prix de départ est de 900 $ pour la version avec puce M6, tandis que les modèles basés sur la M5 Pro débutent à 1700 $. Une réduction de 100 $ est offerte aux étudiants et au personnel enseignant. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

Caractéristiques techniques principales et capacités de l'Apple M6

La puce Apple M6 de base dispose d'un processeur à 12 cœurs et d'un GPU à 12 cœurs, soit deux cœurs de plus que la génération précédente. Grâce à la présence d'« accélérateurs neuronaux » dédiés dans chaque cœur graphique, Apple annonce une multiplication par quatre des performances en IA et par deux de la vitesse graphique par rapport au Mac mini M4. Les performances du CPU ont augmenté de 40 %. La bande passante de la mémoire unifiée est de 170 Go/s, avec 16 Go en configuration standard et jusqu'à 32 Go en option maximale.

Selon les tests internes de l'entreprise, le Mac mini basé sur la M6 traite les requêtes de grands modèles de langage (LLM) dans LM Studio 4,8 fois plus vite que la génération M4 et 13,5 fois plus vite que les appareils M1. Les calculs dans Microsoft Excel sont jusqu'à 1,5 fois plus rapides, et les performances dans Cyberpunk 2077 avec ray tracing ont doublé.

Modification avancée avec puce M5 Pro et connectivité

Conçue pour des tâches plus exigeantes et professionnelles, la version M5 Pro est équipée de 18 cœurs CPU et d'un GPU à 20 cœurs avec ray tracing matériel de troisième génération. Sur ce modèle, la mémoire unifiée maximale atteint 64 Go avec une bande passante de 307 Go/s. Selon Apple, cette version est idéale pour exécuter localement de grands modèles d'IA, le développement d'applications, la 3D, les calculs scientifiques et le montage vidéo ProRes RAW.

Des avancées significatives ont également été réalisées en matière de réseau et de périphériques. Les deux nouveaux modèles de Mac mini sont équipés du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6 et d'une interface Ethernet 2,5 Gbps sur la version de base. Le panneau avant comporte deux ports USB-C et une sortie audio 3,5 mm. Le Mac mini avec puce M6 dispose de trois ports Thunderbolt 4, tandis que la version M5 Pro bénéficie de trois ports Thunderbolt 5 plus rapides. Des ports HDMI et Ethernet sont également présents, et le Thunderbolt 5 permet de relier plusieurs Mac mini pour travailler sur des modèles d'IA locaux massifs.

Les appareils fonctionnent sous macOS 27 Golden Gate avec le nouvel assistant Siri AI. L'IA peut accéder au contenu des messages, e-mails et photos de l'utilisateur, est intégrée à Spotlight et propose la fonction Visual Intelligence permettant de poser des questions sur les informations affichées à l'écran. Les précommandes pour les nouveaux Mac mini sont ouvertes, avec des livraisons prévues à partir du 22 septembre.