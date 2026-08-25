Apple abandonne son projet de modification de la fonction Hide My Email

·0·Technologie
Apple abandonne son projet de modification de la fonction Hide My Email

Apple a renoncé à une modification controversée prévue pour sa fonction de confidentialité Hide My Email, destinée aux utilisateurs payants d'iCloud+. Initialement, l'entreprise prévoyait de changer le domaine des adresses e-mail jetables, mais cette décision a été annulée suite aux vives protestations des utilisateurs. Selon ixbt.com, le service conservera son état actuel et les adresses ne seront plus exposées. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Pour rappel, la fonction Hide My Email permet de s'inscrire sur divers sites web et services sans révéler son adresse e-mail personnelle. Le système génère automatiquement une adresse e-mail unique et temporaire, puis redirige les messages entrants vers la boîte de réception principale de l'utilisateur. Il s'agit d'un outil essentiel pour assurer la sécurité des données personnelles sur le réseau.

Pourquoi le nouveau domaine a-t-il suscité des critiques ?

Au début de l'année, Apple avait annoncé son intention de faire passer les utilisateurs du service du domaine @icloud.com vers une nouvelle adresse @private.icloud.com. Cependant, les utilisateurs de Reddit et d'autres réseaux sociaux ont souligné que ce changement réduirait considérablement l'efficacité de l'outil de confidentialité. Il a été critiqué pour permettre aux ressources Internet d'identifier plus facilement les fausses adresses e-mail des utilisateurs et de refuser leur inscription.

Le principal avantage du service original résidait dans le fait que les adresses e-mail confidentielles créées étaient impossibles à distinguer de celles des utilisateurs ordinaires d'iCloud. Le changement de domaine aurait pu compromettre l'idée fondamentale du service. Néanmoins, cette fonction permet toujours aux autorités, en cas de besoin, d'identifier qui se cache derrière une fausse adresse.

Quelle est la raison derrière la décision d'Apple ?

Lundi, les représentants de l'entreprise ont officiellement confirmé que les adresses Hide My Email resteraient sur le domaine @icloud.com. Apple n'a pas précisé les raisons exactes de cette décision. Cependant, selon John Gruber, auteur de la publication Daring Fireball qui a rapporté ce changement en premier, les employés de l'entreprise eux-mêmes s'étaient opposés à cette modification dès le départ.

Par ailleurs, cette année, la publication 404 Media a rapporté qu'une faille sérieuse avait été découverte dans la fonction Hide My Email. Selon ce rapport, les e-mails rejetés comme spam révélaient les adresses e-mail réelles des utilisateurs. Apple n'a réussi à corriger cette erreur qu'un an après en avoir été informé.

AppleHide My EmailiCloudConfidentialitéTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Apple présente les nouveaux Mac mini équipés des puces M6 et M5 ProApple présente les nouveaux Mac mini équipés des puces M6 et M5 ProAujourd'hui, 19:29Apple présente ses puces les plus puissantes, M5 Ultra et M6Apple présente ses puces les plus puissantes, M5 Ultra et M6Aujourd'hui, 19:21Apple présente les nouveaux Mac Mini et Mac Studio équipés de la puce M6Apple présente les nouveaux Mac Mini et Mac Studio équipés de la puce M6Aujourd'hui, 18:52La messagerie nationale Max permet désormais d'utiliser deux profils simultanémentLa messagerie nationale Max permet désormais d'utiliser deux profils simultanémentAujourd'hui, 18:29Un nouveau moteur NK-3 a été créé en Russie pour la fusée VoronejUn nouveau moteur NK-3 a été créé en Russie pour la fusée VoronejAujourd'hui, 16:55Le chef de Roskosmos a déclaré que la Lune pourrait devenir une maison de secours pour l'humanitéLe chef de Roskosmos a déclaré que la Lune pourrait devenir une maison de secours pour l'humanitéAujourd'hui, 16:21
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Kawasaki prépare la production en série de son robot quadrupède Corleo
Kawasaki prépare la production en série de son robot quadrupède Corleo