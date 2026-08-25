Apple abandonne son projet de modification de la fonction Hide My Email

Apple a renoncé à une modification controversée prévue pour sa fonction de confidentialité Hide My Email, destinée aux utilisateurs payants d'iCloud+. Initialement, l'entreprise prévoyait de changer le domaine des adresses e-mail jetables, mais cette décision a été annulée suite aux vives protestations des utilisateurs. Selon ixbt.com, le service conservera son état actuel et les adresses ne seront plus exposées. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Pour rappel, la fonction Hide My Email permet de s'inscrire sur divers sites web et services sans révéler son adresse e-mail personnelle. Le système génère automatiquement une adresse e-mail unique et temporaire, puis redirige les messages entrants vers la boîte de réception principale de l'utilisateur. Il s'agit d'un outil essentiel pour assurer la sécurité des données personnelles sur le réseau.

Pourquoi le nouveau domaine a-t-il suscité des critiques ?

Au début de l'année, Apple avait annoncé son intention de faire passer les utilisateurs du service du domaine @icloud.com vers une nouvelle adresse @private.icloud.com. Cependant, les utilisateurs de Reddit et d'autres réseaux sociaux ont souligné que ce changement réduirait considérablement l'efficacité de l'outil de confidentialité. Il a été critiqué pour permettre aux ressources Internet d'identifier plus facilement les fausses adresses e-mail des utilisateurs et de refuser leur inscription.

Le principal avantage du service original résidait dans le fait que les adresses e-mail confidentielles créées étaient impossibles à distinguer de celles des utilisateurs ordinaires d'iCloud. Le changement de domaine aurait pu compromettre l'idée fondamentale du service. Néanmoins, cette fonction permet toujours aux autorités, en cas de besoin, d'identifier qui se cache derrière une fausse adresse.

Quelle est la raison derrière la décision d'Apple ?

Lundi, les représentants de l'entreprise ont officiellement confirmé que les adresses Hide My Email resteraient sur le domaine @icloud.com. Apple n'a pas précisé les raisons exactes de cette décision. Cependant, selon John Gruber, auteur de la publication Daring Fireball qui a rapporté ce changement en premier, les employés de l'entreprise eux-mêmes s'étaient opposés à cette modification dès le départ.

Par ailleurs, cette année, la publication 404 Media a rapporté qu'une faille sérieuse avait été découverte dans la fonction Hide My Email. Selon ce rapport, les e-mails rejetés comme spam révélaient les adresses e-mail réelles des utilisateurs. Apple n'a réussi à corriger cette erreur qu'un an après en avoir été informé.