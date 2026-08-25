Apple présente ses puces les plus puissantes, M5 Ultra et M6

Apple a annoncé deux processeurs avancés, les puces M5 Ultra et M6, destinés à ses nouveaux Mac Mini et Mac Studio. Selon ixbt.com, la M5 Ultra, qualifiée par l'entreprise de "puce la plus puissante", est conçue pour les tâches lourdes d'IA. Elle combine deux puces M5 Max, devenant ainsi le premier processeur à quatre puces d'Apple. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique.

La nouvelle puce M5 Ultra intègre un CPU jusqu'à 36 cœurs, un GPU jusqu'à 80 cœurs et une bande passante mémoire unifiée de 1,2 TB par seconde. Ce chiffre représente une augmentation de 50 % par rapport à la puce M3 Ultra sortie il y a environ un an et demi. Ce processeur est destiné aux professionnels exigeant une puissance de calcul élevée pour le rendu 3D complexe, les effets visuels et l'exécution de modèles d'IA avancés.

Puce M6 et efficacité énergétique

Si la M5 Ultra est destinée aux utilisateurs professionnels, la puce M6 est optimisée pour les utilisateurs quotidiens et les tâches courantes. Sri Santhanam, vice-président de l'ingénierie silicium chez Apple, a déclaré que la M6 est basée sur un processus technologique moderne de 2 nm, incluant un nouveau complexe CPU, deux cœurs CPU et GPU supplémentaires, ainsi qu'un Neural Engine à 16 cœurs doublé.

Doté d'un complexe CPU à 12 cœurs, soit deux cœurs de plus que la puce M5, le processeur M6 permet d'augmenter les performances GPU pour l'IA de près de 30 %. Cela améliore considérablement la vitesse de traitement des requêtes lors de l'utilisation de grands modèles de langage (LLM) exécutés localement sur l'appareil.

IA locale et sécurité

Dans son communiqué de presse, Apple a souligné que les développeurs peuvent utiliser ces nouvelles puces et outils pour exécuter et ajuster de grands modèles d'IA directement sur les appareils Mac. Les outils de développement et les frameworks de l'entreprise optimisent automatiquement les performances entre le CPU, le GPU et le Neural Engine.

Bien qu'Apple ait pris du retard sur ses concurrents dans la création de son propre modèle d'IA — notamment avec la mise à jour attendue de Siri basée sur la technologie Google Gemini — l'entreprise a toujours été leader en matière de confidentialité. L'approche de traitement des données sur l'appareil, sans dépendre du cloud, comme pour Face ID et Touch ID, garantit une sécurité optimale.

De même, l'accent mis par Apple sur les tâches d'IA locales offre aux développeurs un environnement sûr et contrôlé pour expérimenter de nouveaux outils d'IA. Les nouveaux Mac Mini sont déjà disponibles en précommande à partir de 899 dollars, avec des livraisons débutant le 22 septembre.