Garmin Fenix 9 Pro dévoilée : une montre phare avec 291 jours d'autonomie

La célèbre société Garmin a officiellement présenté sa toute dernière montre connectée phare : la Garmin Fenix 9 Pro. Selon ixbt.com, ce gadget de haute technologie intègre non seulement un boîtier en titane robuste, mais aussi une autonomie prolongée et des fonctionnalités avancées comme la connectivité par satellite, marquant une étape importante pour les athlètes et les aventuriers opérant dans des conditions extrêmes. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Les nouvelles montres connectées seront disponibles en tailles 43, 47 et 51 mm selon les besoins de l'utilisateur. Le petit modèle dispose d'un écran de 1,3 pouce, le modèle intermédiaire de 1,4 pouce, tandis que la version 51 mm est équipée d'une dalle AMOLED de 1,5 pouce. La luminosité maximale de ces écrans atteint 3000 nits, rendant la lecture des données très confortable même en plein soleil.

Types d'écrans et autonomie record

En plus des écrans AMOLED pour les versions 47 et 51 mm, le fabricant propose également un écran MiP transflectif avec des cellules solaires intégrées. Bien qu'il soit légèrement en retrait par rapport à l'AMOLED en termes de rendu des couleurs, il est inégalé pour préserver l'autonomie de la batterie. Notamment, le modèle Garmin Fenix 9 Pro Solar de 51 mm peut fonctionner jusqu'à 57 jours en mode normal et jusqu'à 291 jours en mode économie d'énergie avec une exposition solaire suffisante.

Le boîtier de l'appareil est entièrement fabriqué en alliage de titane précieux et est légèrement plus fin que celui de la génération précédente. La montre est étanche jusqu'à 43 mètres selon la norme 10 ATM. La mémoire interne a été doublée pour atteindre 64 GB, permettant à l'utilisateur de stocker de nombreuses cartes et musiques.

Options de connectivité et logiciel

Il convient de noter que les acheteurs peuvent choisir en option une version inReach avec modem LTE et communication par satellite. Cela permet de rester en contact dans des zones reculées hors de portée des réseaux mobiles, bien que ces services nécessitent un abonnement séparé. Côté logiciel, la fonction Garmin Epic a été ajoutée, permettant de combiner plusieurs jours d'activités en un seul voyage et d'ajouter des statistiques de photos et de signes vitaux.

L'interface, notamment la manipulation des cartes topographiques, aurait également été fluidifiée. La lampe LED intégrée peut désormais diffuser de la lumière blanche, rouge et verte. Le capteur de santé Elevate 5 reste inchangé, conservant la mesure de la fréquence cardiaque, du taux d'oxygène dans le sang, de la température cutanée et la possibilité d'enregistrer un ECG.

La navigation GPS, le NFC avec support Garmin Pay et un large éventail de fonctions pour le sport et les loisirs actifs ont été conservés. Selon les informations, le prix de départ des versions Garmin Fenix 9 Pro AMOLED et Solar commence à 1100 dollars, tandis que les modèles 51 mm sont évalués à 1200 dollars. Il faudra ajouter 100 dollars pour la modification inReach avec LTE et communication par satellite. La vente publique de l'appareil est prévue pour le 28 août.