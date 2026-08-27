Des millions trouvés au domicile d'une mendiante décédée

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Des millions trouvés au domicile d'une mendiante décédée

Les habitants de la ville de Mandya, dans l'État du Karnataka en Inde, ont été témoins d'un événement inattendu. Après le décès d'une femme âgée, à l'intérieur de sa maison, des millions de roupies indiennes en billets et en pièces ont été découverts. Cette situation a suscité un grand étonnement parmi la population locale.

Selon les médias indiens, le nom de la femme était Hur . Elle vivait dans le quartier de Gattalu Layout à Mandya et a survécu pendant plusieurs années en mendiant devant une mosquée locale.

Il s'est avéré que Hur se plaignait souvent aux gens que les membres de sa famille ne prenaient pas suffisamment soin d'elle. C'est pour cette raison qu'elle disait être obligée de demander une aide financière aux autres pour couvrir ses dépenses quotidiennes.

Après le décès de la femme, sa maison a été inspectée. C'est alors qu'à l'intérieur du domicile, des sacs remplis de billets de banque et de pièces ont été identifiés. La découverte d'une telle somme dans la maison a stupéfié les habitants.

Lors du processus de comptage de l'argent, plus de 3 millions de roupies en monnaie indienne ont été identifiés. Ce montant équivaut à plus de 8,7 millions de roupies pakistanaises. Cependant, les habitants locaux ont indiqué que le montant total trouvé dans la maison pourrait être compris entre 3 et 4 millions de roupies indiennes .

La nouvelle qu'une femme ayant mendié pendant des années devant la mosquée possédait une telle somme chez elle est devenue le principal sujet de discussion dans la région.

À l'heure actuelle, un certain nombre de questions se posent parmi les habitants. Notamment, quand et comment Hur a accumulé cette somme, ainsi que la raison pour laquelle elle gardait autant d'argent liquide chez elle restent inconnues pour le moment.

Ainsi, la découverte d'une importante somme d'argent après le décès d'une femme qui demandait une aide financière tout au long de sa vie est devenue un événement inattendu pour les habitants de Mandya.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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