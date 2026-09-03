Une mariée s'est unie dans une église inondée jusqu'aux genoux

·5·Monde
Une mariée s'est unie dans une église inondée jusqu'aux genoux

Aux Philippines, le 1er septembre, une cérémonie de mariage inhabituelle a eu lieu dans une église inondée. Malgré l'eau arrivant jusqu'aux genoux à l'église Saint-Jean-Baptiste de Hagonoy, dans la province de Bulacan, à cause des fortes pluies, Leian Liese Galang et Gilbert Chico n'ont pas annulé leur mariage.

L'administration de l'église avait proposé de reporter la cérémonie, mais le couple a refusé de changer ses plans. La mariée, en robe blanche, a traversé l'eau pour rejoindre l'autel.

En raison du niveau élevé de l'eau, la robe de la mariée a été spécialement raccourcie. Moins de 15 proches ont assisté à la cérémonie.

Les photos et vidéos du mariage sont devenues virales sur les réseaux sociaux, attirant l'attention de nombreux utilisateurs.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Réponse prête à la menace de « fermeture du ciel » : réactions aux déclarations de ZelenskyRéponse prête à la menace de « fermeture du ciel » : réactions aux déclarations de ZelenskyAujourd'hui, 11:15Un jeune chrétien égyptien offre un voyage pour la Omra à sa voisineUn jeune chrétien égyptien offre un voyage pour la Omra à sa voisineAujourd'hui, 10:47Sabotage à Leipzig : l'UE envisage de restreindre drastiquement les visas pour les RussesSabotage à Leipzig : l'UE envisage de restreindre drastiquement les visas pour les RussesAujourd'hui, 07:53Le bilan des inondations au Népal s'élève à 1 114 morts — 4 000 personnes portées disparuesLe bilan des inondations au Népal s'élève à 1 114 morts — 4 000 personnes portées disparuesAujourd'hui, 06:38Netanyahou visite Gaza et annonce le contrôle de 60 % du territoireNetanyahou visite Gaza et annonce le contrôle de 60 % du territoireAujourd'hui, 06:34La Thaïlande annule le régime sans visa pour les citoyens ouzbeksLa Thaïlande annule le régime sans visa pour les citoyens ouzbeksAujourd'hui, 06:15
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Un boa géant monté sur un poteau électrique meurt électrocuté
Un boa géant monté sur un poteau électrique meurt électrocuté
Le joyeux jeu d’enfants couverts de boue dans un village conquiert les réseaux sociaux
Le joyeux jeu d’enfants couverts de boue dans un village conquiert les réseaux sociaux
La Terre n’est pas une sphère parfaite : la NASA révèle sa véritable forme
La Terre n’est pas une sphère parfaite : la NASA révèle sa véritable forme
Des cheveux de 2,71 mètres : la femme connue pour avoir des cheveux plus longs que sa taille attire encore l’attention
Des cheveux de 2,71 mètres : la femme connue pour avoir des cheveux plus longs que sa taille attire encore l’attention