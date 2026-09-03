Une mariée s'est unie dans une église inondée jusqu'aux genoux

Aux Philippines, le 1er septembre, une cérémonie de mariage inhabituelle a eu lieu dans une église inondée. Malgré l'eau arrivant jusqu'aux genoux à l'église Saint-Jean-Baptiste de Hagonoy, dans la province de Bulacan, à cause des fortes pluies, Leian Liese Galang et Gilbert Chico n'ont pas annulé leur mariage.

L'administration de l'église avait proposé de reporter la cérémonie, mais le couple a refusé de changer ses plans. La mariée, en robe blanche, a traversé l'eau pour rejoindre l'autel.

En raison du niveau élevé de l'eau, la robe de la mariée a été spécialement raccourcie. Moins de 15 proches ont assisté à la cérémonie.

Les photos et vidéos du mariage sont devenues virales sur les réseaux sociaux, attirant l'attention de nombreux utilisateurs.