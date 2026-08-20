Des centaines de baleines apparaissent au Groenland après la fonte des glaces

La disparition progressive de la banquise le long de la côte est du Groenland permet aux grandes baleines de se déplacer vers des zones qui leur étaient auparavant inaccessibles. Cette conclusion repose sur les résultats de plusieurs décennies de recherches. Durant cette période, les scientifiques ont observé et photographié des centaines d’individus parmi les plus grandes baleines du monde.

L’étude a révélé que de grands mammifères marins, notamment des baleines à bosse, des petits rorquals et des rorquals communs, se nourrissent pendant l’été dans les eaux libres de glace près des côtes groenlandaises.

En réalité, ces mammifères marins n’étaient historiquement pas présents dans cette région. La couverture de glace les empêchait d’accéder aux eaux proches du littoral. Mais avec le changement climatique, la hausse de la température de la mer et la fonte des glaces, les baleines ont commencé à s’adapter à ces nouvelles conditions.

Les scientifiques décrivent ce phénomène comme un « pic saisonnier d’alimentation » dans l’Arctique. Selon les spécialistes, il s’agit d’une partie des transformations majeures qui touchent l’environnement océanique de l’est du Groenland.

Le professeur Heide-Jørgensen, de l’Institut des ressources naturelles du Groenland, a déclaré à BBC News que les changements observés dans la région figuraient parmi « les transformations les plus spectaculaires que l’on puisse observer n’importe où dans la zone subarctique ».

Les baleines se nourrissent de poissons ayant migré vers des eaux plus chaudes

Les scientifiques estiment que la hausse de la température de la mer et l’augmentation de la quantité de nourriture sont parmi les principales causes de cette évolution. Les baleines pourraient se nourrir de poissons ayant migré vers les eaux de plus en plus chaudes du Groenland.

Selon les estimations des chercheurs, ces trois espèces de baleines pourraient consommer au moins 800 000 tonnes de poissons et de krill pendant la saison estivale d’alimentation.

L’étude ne permet toutefois pas encore de déterminer si cette évolution signifie que le nombre total de baleines a augmenté ou si elle résulte de leur arrivée depuis d’autres régions.

D’autres experts interrogés par la BBC se sont dits préoccupés par le fait que les résultats de l’étude pourraient indiquer une intensification de l’afflux de baleines depuis l’ouest du Groenland. Il s’agit d’une question sensible pour le Groenland, où certaines espèces de baleines sont chassées.

Néanmoins, les scientifiques soulignent que les résultats montrent que ces baleines « opportunistes » s’adaptent à un environnement en mutation et pourraient même tirer profit de ces nouvelles conditions.

Certains animaux de l’Arctique perdent toutefois leur territoire

Cependant, le changement climatique n’a pas les mêmes effets positifs pour toutes les espèces arctiques.

Selon le professeur Heide-Jørgensen, certaines espèces, comme les narvals et les bélugas, sont actuellement « en difficulté ». Elles doivent partager leur habitat avec d’autres baleines qui gagnent de nouveaux territoires, voire sont chassées de leurs propres zones de vie.