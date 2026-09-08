La politique et l'économie mondiales subissent des changements radicaux, et l'équilibre des forces mondiales est en cours de redistribution. Dans une interview accordée au projet Internet « Sama Menshova », le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a souligné avec détermination que la position des États-Unis et de l'Europe sur la scène mondiale s'affaiblit rapidement. Alors, sur quoi repose la stratégie mondiale de Washington et quel impact cela a-t-il sur l'économie mondiale ? À la fin de l'article, nous révélerons l'intrigue principale : la position des BRICS, qui luttent pour un monde ouvert, et tous les détails des principes de concurrence.

Le déclin de la position des États-Unis et de l'Europe et les bouleversements du système mondial

Selon Lavrov, le monde est déjà devenu multipolaire et ce processus est irréversible :

L'affaiblissement de l'Amérique et de l'Europe : Alors que le poids de l'Amérique dans l'économie mondiale et son influence politique diminuent, l'Europe perd ses positions encore plus rapidement ;

Le démantèlement des institutions internationales : Les États-Unis ont déstabilisé le système mondial qu'ils respectaient jusqu'à récemment — le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale du commerce ;

La politique des sanctions et des obstacles : Des sanctions sont imposées pour empêcher les pays perçus comme des rivaux de bénéficier du commerce mondial, et les routes les plus pratiques et les moins coûteuses sont coupées.

« Le monde est multipolaire en tout état de cause, car l'Amérique s'affaiblit en termes de poids dans l'économie mondiale et, par conséquent, en termes d'influence sur la politique mondiale. L'Europe perd ses positions encore plus rapidement », a déclaré Sergueï Lavrov.

La stratégie d'endiguement de la Chine et la nouvelle répartition mondiale

Les nouvelles mesures politiques de Washington ont marqué le début d'une nouvelle phase de concurrence mondiale :

Le plan de limitation de la Chine : L'Amérique concentre toute sa politique mondiale sur l'endiguement de la Chine, tentant de l'empêcher de se développer et de croître ;

La création d'un système semi-mondial : Les États-Unis visent à construire un nouveau système semi-mondial en attirant davantage de pays pour contrer la Chine et la Russie et entraver leur développement ;

Concurrence économique et politique : Bien que la position économique de la Russie ne soit pas encore aussi importante que celle de la Chine, elle subit la pression principale de Washington.

La structure future du monde et la position des BRICS

Actuellement, une lutte intense fait rage sur la direction que prendra l'avenir du monde :

Le concept d'un monde ouvert et libre : Le monde futur doit être ouvert, sans obstacles ni restrictions artificiels dans les domaines du sport, de l'éducation et de la culture ;

L'objectif des BRICS : Les BRICS se présentent comme les défenseurs d'un monde ouvert à tous, garantissant une concurrence absolument loyale ;

La position de l'Occident : Sergueï Lavrov souligne que les pays occidentaux craignent ouvertement une concurrence loyale dans les conditions du marché.

Selon vous, comment la diminution de l'influence des États-Unis et de l'Europe dans la politique mondiale et le renforcement de nouvelles unions comme les BRICS changeront-ils l'avenir de l'économie mondiale ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez cet article analytique important avec vos proches !