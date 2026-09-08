Un incendie dans le parking d'un hôpital endommage 28 véhicules

Un incendie majeur s'est déclaré sur le parking d'un hôpital à Whangārei, en Nouvelle-Zélande. L'incendie a endommagé 28 véhicules, dont certains ont été entièrement détruits. C'est ce qu'a rapporté l'Otago Daily Times.

Selon les premières informations, le feu aurait été provoqué par le pot d'échappement chaud d'une voiture entrant en contact avec de l'herbe sèche. Les flammes se sont ensuite propagées aux autres véhicules stationnés à proximité.

Cinq camions de pompiers et une vingtaine de pompiers ont été dépêchés sur les lieux. Les secouristes ont maîtrisé l'incendie avant d'éteindre les foyers résiduels.

Plusieurs explosions ont été entendues dans les véhicules pendant l'incendie. Les activités de l'hôpital n'ont pas été interrompues et aucun blessé n'a été signalé parmi les patients et le personnel.