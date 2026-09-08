Un homme condamné à une amende de 151 000 tenges pour avoir jeté une pierre sur une voiture

·3·Monde
Un homme condamné à une amende de 151 000 tenges pour avoir jeté une pierre sur une voiture

AuKazakhstan, dans la région d'Atyraou, un homme a été jugé pour avoir brisé les vitres du SUV d'une autre personne avec une pierre. Il a été condamné à une amende de 151 375 tenges. C'est ce qu'a rapporté Nur.kz .

Selon la chaîne Telegram officielle des tribunaux de la région d'Atyraou, le tribunal du district de Jylioï a examiné l'affaire conformément à la partie 1 de l'article 147-1 du Code des infractions administratives.

Le tribunal a établi que l'homme, alors qu'il se trouvait sur le territoire d'une base appartenant à une SARL dans le 8e secteur de la ville de Kulsary, a jeté une pierre sur un véhicule Toyota Fortuner appartenant à l'entreprise. En conséquence, la vitre latérale du conducteur et le pare-brise ont été brisés.

Lors de l'audience, le contrevenant a pleinement reconnu sa culpabilité et a exprimé ses regrets.

Sa culpabilité a été confirmée par le procès-verbal examiné au tribunal, les explications des participants à l'audience, des photographies et d'autres documents relatifs à l'affaire.

Pour déterminer la peine, le tribunal a pris en compte les aveux de l'homme et ses regrets comme circonstances atténuantes. Aucune circonstance aggravante n'a été identifiée.

Selon la décision du tribunal, l'homme a été reconnu coupable en vertu de la partie 1 de l'article 147-1 du Code des infractions administratives et a été condamné à une amende de 151 375 tenges .

La décision du tribunal est entrée en vigueur.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le nombre de guerres dans le monde atteint un niveau recordLe nombre de guerres dans le monde atteint un niveau recordAujourd'hui, 15:07Une célèbre présentatrice de télévision condamnée à mortUne célèbre présentatrice de télévision condamnée à mortAujourd'hui, 14:46Une femme de 70 ans a échangé sa fille adoptive de 17 ans contre un singeUne femme de 70 ans a échangé sa fille adoptive de 17 ans contre un singeAujourd'hui, 14:36Des employées de la tour Eiffel écartées pour des raisons religieusesDes employées de la tour Eiffel écartées pour des raisons religieusesAujourd'hui, 14:27Trump revendique la Lune : que dit le droit international ?Trump revendique la Lune : que dit le droit international ?Aujourd'hui, 14:03Le roi Charles III rappelle à nouveau la « place » du prince Harry dans la famille royaleLe roi Charles III rappelle à nouveau la « place » du prince Harry dans la famille royaleAujourd'hui, 13:48
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars
Le poisson de l’Apocalypse existe-t-il vraiment ? Les scientifiques répondent
Le poisson de l’Apocalypse existe-t-il vraiment ? Les scientifiques répondent
L’Indien dont le visage est couvert à plus de 95 % de poils, détenteur d’un record
L’Indien dont le visage est couvert à plus de 95 % de poils, détenteur d’un record
« Je t’ai acheté un hot-dog, quand même ! » : l’éducation de Messi envers son fils fait débat sur les réseaux sociaux
« Je t’ai acheté un hot-dog, quand même ! » : l’éducation de Messi envers son fils fait débat sur les réseaux sociaux