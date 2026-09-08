Un homme condamné à une amende de 151 000 tenges pour avoir jeté une pierre sur une voiture

AuKazakhstan, dans la région d'Atyraou, un homme a été jugé pour avoir brisé les vitres du SUV d'une autre personne avec une pierre. Il a été condamné à une amende de 151 375 tenges. C'est ce qu'a rapporté Nur.kz .

Selon la chaîne Telegram officielle des tribunaux de la région d'Atyraou, le tribunal du district de Jylioï a examiné l'affaire conformément à la partie 1 de l'article 147-1 du Code des infractions administratives.

Le tribunal a établi que l'homme, alors qu'il se trouvait sur le territoire d'une base appartenant à une SARL dans le 8e secteur de la ville de Kulsary, a jeté une pierre sur un véhicule Toyota Fortuner appartenant à l'entreprise. En conséquence, la vitre latérale du conducteur et le pare-brise ont été brisés.

Lors de l'audience, le contrevenant a pleinement reconnu sa culpabilité et a exprimé ses regrets.

Sa culpabilité a été confirmée par le procès-verbal examiné au tribunal, les explications des participants à l'audience, des photographies et d'autres documents relatifs à l'affaire.

Pour déterminer la peine, le tribunal a pris en compte les aveux de l'homme et ses regrets comme circonstances atténuantes. Aucune circonstance aggravante n'a été identifiée.

Selon la décision du tribunal, l'homme a été reconnu coupable en vertu de la partie 1 de l'article 147-1 du Code des infractions administratives et a été condamné à une amende de 151 375 tenges .

La décision du tribunal est entrée en vigueur.