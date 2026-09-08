Les ventes de smartphones Huawei Mate 80 dépassent les 9 millions

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Les ventes de smartphones Huawei Mate 80 dépassent les 9 millions

La dernière série de flagships de Huawei, l'un des leaders du marché mondial de la téléphonie mobile, a enregistré un résultat historique unique. ixbt.com Selon le rapport de la publication, les ventes de la série Huawei Mate 80 ont franchi avec succès la barre des 9 millions d'unités, devenant ainsi la série de flagships la plus rapidement vendue de l'histoire de l'entreprise. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les données, à la fin du mois d'août, les ventes de ces smartphones atteignaient près de 8,98 millions d'unités. Compte tenu du fait que le volume des ventes hebdomadaires a augmenté de manière stable autour de 160 000 à 180 000 unités ces dernières semaines, la série a déjà dépassé le cap des 9 millions et se rapproche de son prochain objectif majeur : la barre des 10 millions.

Résultats records et demande stable

Le succès de la gamme Huawei Mate 80 réside dans le fait que, contrairement à la baisse de la demande observée habituellement sur les modèles phares après leur lancement, cela ne s'est pas produit cette fois-ci. Au contraire, l'intérêt pour les smartphones est resté à un niveau élevé et stable pendant des mois.

Rappelons que les appareils de cette série ont été mis en vente en novembre 2025. Si le premier million d'unités a trouvé preneur en seulement 18 jours, ce chiffre a progressé rapidement les mois suivants : plus de 6 millions d'unités vendues en mai et plus de 8 millions fin juillet.

Avantages techniques de la nouvelle gamme

Actuellement, la gamme proposée aux clients comprend plusieurs modifications, notamment les versions Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max et Mate 80 RS Master.

Ces smartphones sont les premiers représentants basés sur la nouvelle génération de processeurs Kirin 9030 de Huawei. Ce sont précisément ces puces avancées à haute performance et les capacités exceptionnelles de l'appareil photo qui ont été hautement appréciées par les utilisateurs, constituant la raison principale de la demande soutenue.

Selon les analyses des experts, si le rythme actuel des ventes se maintient, la série Huawei Mate 80 trouvera son dix-millionième propriétaire dans les semaines à venir, établissant un nouveau record pour la marque.

HuaweiMate 80Kirin 9030SmartphoneTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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