Officiel : Ilyos Zeytullayev est le nouvel entraîneur de Kattaqo‘rg‘on

Un changement d'entraîneur inattendu et sensationnel a eu lieu dans le football ouzbek. Le technicien expérimenté, qui a fait ses adieux au club de Tachkent, Bunyodkor, hier, Ilyos Zeytullayev poursuivra sa carrière au sein du club de Kattaqo‘rg‘on, pensionnaire de la Pro League. Le service de presse du club a officiellement annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Le fait qu'un entraîneur renommé, imprégné de la culture du football européen, prenne les rênes d'un club de division inférieure attire l'attention de nombreux experts et supporters. Alors, quel est l'objectif fixé pour le technicien de 44 ans et quelles ambitions nourrit-il avec l'équipe ? À la fin de l'article, nous révélerons l'intrigue principale : la déclaration officielle de la direction de Kattaqo‘rg‘on et tous les détails des nouvelles stratégies de l'entraîneur.

À Bunyodkorune période brillante et un nouveau défi

La carrière d'entraîneur d'Ilyos Zeytullayev est perçue comme un vent de fraîcheur dans le football ouzbek :

L'expérience de l'école italienne : Ayant passé la majeure partie de sa carrière de joueur dans les clubs de Serie A italienne, le technicien se distingue par ses visions tactiques uniques ;

Passage dans le club de la capitale : Lors de son mandat à la tête de Bunyodkor, il a laissé une impression positive auprès du public et des supporters ;

Un nouveau projet en Pro League : L'accord conclu avec Kattaqo‘rg‘on, représentant de la région de Samarcande, démontre les hautes ambitions du club.

« Le technicien, qui a passé l'essentiel de sa carrière de joueur en Italie, a laissé une excellente impression en tant qu'entraîneur de Bunyodkor. Sa prochaine étape sera Samarcande », a déclaré le service de presse du club.

La décision clé et l'objectif majeur vers la Superliga

La question principale qui intéresse la plupart des fans de football est de savoir pourquoi l'entraîneur renommé descend en division inférieure et quel est le plan directeur du club. La décision et la conclusion les plus importantes sont que, la direction de Kattaqo‘rg‘on a officiellement conclu un accord complet avec Ilyos Zeytullayev, âgé de 44 ans, qui luttera désormais pour mener cette deuxième équipe de la région de Samarcande vers la Superliga pour la première fois de son histoire. La direction du club a exprimé sa pleine confiance envers l'entraîneur expérimenté et lui a souhaité de grands succès.

Selon vous, Ilyos Zeytullayev pourra-t-il, avec ses visions modernes et son expérience européenne, hisser l'équipe de Kattaqo‘rg‘on parmi l'élite, en Superliga ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette importante nouvelle footballistique avec vos proches et les fans de la Pro League !