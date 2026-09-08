Lexar présente le nouveau SSD NF100 pour les anciens ordinateurs

Un nouveau dispositif conçu pour améliorer les performances et prolonger la durée de vie des anciens ordinateurs et ordinateurs portables a été annoncé. Selon Ixbt.com, Lexar a dévoilé ses disques SSD NF100 appartenant à sa gamme abordable, permettant aux utilisateurs d'augmenter la vitesse tout en respectant leur budget. À ce sujet, Ixbt.com rapporte que.

Ce nouveau type de mémoire flash fonctionne sur la base de l'interface moderne SATA III. Les appareils sont produits dans un boîtier traditionnel de 2,5 pouces, avec une épaisseur de seulement 7 millimètres. Ces dimensions permettent d'installer ces disques sans problème, même dans les ordinateurs portables les plus fins et les plus anciens.

Capacités techniques et performances

Selon les informations fournies par le fabricant, les acheteurs peuvent choisir parmi différentes capacités en fonction de leurs besoins. La série propose des modèles de 120 GB, 250 GB, 500 GB et 1 TB.

Pour toutes les modifications présentées, la vitesse de lecture séquentielle annoncée peut atteindre 500 Mo/s. Cela réduit considérablement le temps de chargement du système et facilite l'exécution des tâches quotidiennes.

Durabilité et conditions de garantie

La durée de vie et la ressource d'écriture de l'appareil varient selon sa capacité. La ressource d'écriture garantie est respectivement de 42 TB, 84 TB, 168 TB et 336 TB. Cela permet aux utilisateurs d'avoir l'esprit tranquille concernant la sécurité de leurs données pendant de nombreuses années.

Comme les disques SSD ne possèdent pas de pièces mobiles, ils offrent une grande résistance aux vibrations et aux chocs accidentels. Ils constituent donc une solution optimale non seulement pour les ordinateurs de bureau, mais aussi pour les appareils portables et les ordinateurs utilisés en déplacement.

Actuellement, sur le marché chinois, la version 250 GB du NF100 est évaluée à environ 355 yuans, et le modèle 500 GB à environ 625 yuans. Les prix des modèles 120 GB et 1 TB devraient être annoncés ultérieurement.