Avant le coup d'envoi de la nouvelle saison 2026/2027 de l'UEFA Champions League, « Manchester City » s'est rendu sur le terrain du club portugais du FC Porto pour disputer son premier match à l'extérieur. L'équipe dirigée par Enzo Maresca arrive en pleine forme après avoir enchaîné trois victoires importantes en championnat national. La participation du défenseur ouzbek Abduqodir Husanov sur la scène européenne est particulièrement suivie par des millions de nos compatriotes. Alors, qui figure dans le groupe élargi de 22 joueurs choisi par Maresca, et quels leaders sont absents en raison de blessures ? À la fin de l'article, nous révélons l'intrigue principale : l'état des stars écartées et tous les détails sur leurs blessures.

Souvenirs historiques de l'entraîneur et calendrier de la phase de groupes

« Manchester City » entame sa nouvelle aventure continentale avec des tests sérieux :

Le retour de Maresca en Ligue des champions : L'entraîneur principal Enzo Maresca, qui a remporté ce prestigieux trophée en tant qu'adjoint de Pep Guardiola lors de la saison 2022/2023, mènera désormais l'équipe en tant qu'entraîneur principal ;

Carte des déplacements : Après le choc au Portugal, le géant anglais se déplacera pour affronter le RB Leipzig, le FC Barcelone et le RC Lens ;

Chocs à l'Etihad : À domicile, ils accueilleront le champion en titre, le Paris Saint-Germain, ainsi que l'AEK Athènes, Naples et le Sporting CP.

« L'équipe aborde la Ligue des champions avec un moral au beau fixe après avoir remporté ses trois premiers matchs de Premier League », indique le rapport du club.

Les 22 joueurs en route pour le Portugal et l'opportunité pour Husanov

La liste des joueurs sélectionnés par l'entraîneur pour ce déplacement est la suivante :

Gardiens : Gianluigi Donnarumma, Gerónimo Rulli, Marcus Bettinelli ;

Défenseurs : Rico Lewis, Matheus Nunes, Abduqodir Husanov , Vitor Reis, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol, Rayan Aït-Nouri ;

Milieux de terrain : Ayyoub Bouaddi, Mateo Kovačić, Elliot Anderson, Enzo Fernández, Phil Foden, Rayan Cherki ;

Attaquants : Rayan McAdoo, Antoine Semenyo, Allan Elias, Iliman Ndiaye, Erling Haaland.

Décisions clés et sort des joueurs blessés

La question qui intéresse le plus les supporters est de savoir pourquoi certains joueurs clés n'ont pas fait le voyage au Portugal. La décision et conclusion la plus importante est que, les jeunes du club Kaden Braithwaite et Floyd Samba ont été appelés avec les U19 pour le match de l'UEFA Youth League qui se déroule en parallèle. De plus, deux stars de l'équipe manquent à l'appel pour des raisons de santé : Nico O'Reilly s'est blessé au dos à l'entraînement, tandis que Jérémy Doku poursuit ses soins pour une blessure au mollet.

Selon vous, notre compatriote Abduqodir Husanov sera-t-il titulaire contre le FC Porto et pourra-t-il contribuer à la victoire de son équipe ? L'effectif renouvelé de Manchester City est-il capable de remporter la Ligue des champions cette saison ? Partagez vos avis dans les commentaires et diffusez cette actualité footballistique importante à vos proches !