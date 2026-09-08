L'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan s'envole pour le Japon avec une composition inattendue

À quelques jours du début des Jeux asiatiques, l'un des tournois les plus importants du quadriennal, l'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan a pris une décision radicale. Afin de ne laisser aucune chance à leurs adversaires et de s'adapter parfaitement au climat, nos boxeurs ont décidé d'effectuer leur dernier stage décisif directement au Japon. Cependant, l'absence de certaines stars attendues par les fans dans la liste publiée et les nouveaux noms intégrés suscitent de vifs débats. Alors, quelle tactique secrète le staff de Tulkin Kilichev prépare-t-il ?

Un plan spécial en deux étapes à Nishio

Selon la Fédération de boxe d'Ouzbékistan, nos maîtres des gants de cuir ont entamé un camp d'entraînement international conjoint sur la base sportive moderne de Nishio, au Japon :

1ère étape : Du 2 au 9 septembre, harmonisation physique et tactique générale ;

2ème étape : Du 9 au 16 septembre, séances de sparring et ultime contrôle du poids ;

Objectif principal : Acclimatation complète des athlètes à l'environnement humide et spécifique du Japon.

Staff technique et force médicale

« Désormais, nos athlètes poursuivront la phase décisive de leur préparation sous la direction du staff technique, en s'adaptant à l'environnement où se déroulera la compétition. »

L'équipe est préparée pour les combats décisifs par un vaste corps d'entraîneurs dirigé par l'entraîneur principal Tulkin Kilichev comprenant : Juan Enrique Steyners, Rahmatjon Ro‘ziohunov, Akmal Hasanov, Davron Gafurov, Nodir G‘ulomov, Alimardon Dostonov, Sherzodbek Ahmadjonov, Botir Mahmudov, Dmitriy Sinitskiy et Javlon Eshmatov. La récupération physique et la santé des boxeurs seront sous la surveillance du médecin Komiljon Rasulov et du physiothérapeute étranger Jesus Alberto.

18 combattants en route pour le Japon

Catégorie Maîtres des gants de cuir Stars leaders et renommées Abdumalik Halokov, To‘rabek Habibullayev, Jahongir Zokirov Expérimentés et principaux prétendants Dilshod Abdumurodov, Fazliddin Erkinboyev, Akmaljon Isroilov Jeunesse et représentants de la nouvelle vague Samandar Olimov, Asilbek Jalilov, Faryozbek Do‘stmatov, Sanjarbek Vaxobov, Abdurahmon Mahmudjonov, Ilhomjon Ergashev, Shavkatjon Boltayev, Abdulloh Madaminov, Nurislom Ismoilov, Norbek Abdullayev, Halimjon Mamasoliyev, Arman Maxanov

À l'issue de ce stage, le staff technique sélectionnera l'effectif final qui montera sur le ring des Jeux asiatiques.

Selon vous, avec cet effectif renouvelé, nos boxeurs pourront-ils à nouveau décrocher la 1ère place au classement général des Jeux asiatiques ? De quel boxeur attendez-vous une médaille d'or ?

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