Transfert rapide de fichiers entre les appareils Honor, Oppo, Vivo et Xiaomi

Selon le site d'information Zamin.uz, s'appuyant sur les données d'ixbt.com, Honor a officiellement annoncé le déploiement de sa norme technologique « Tap to Share ». Cette innovation permet le transfert de fichiers et le partage de données en un seul geste entre les grandes marques de l'écosystème Android. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'une des principales difficultés rencontrées par les utilisateurs de smartphones aujourd'hui est la complexité du partage de données entre des appareils de fabricants différents. Cette initiative vise précisément à résoudre ce problème et à offrir plus de confort aux utilisateurs.

L'alliance Golden Standard et son importance

Honor a rejoint la Golden Standard Alliance afin de renforcer sa collaboration avec les principales marques Android chinoises. Outre Honor, des géants tels qu' Oppo Vivo et Xiaomi ont également intégré cette alliance.

Grâce à cette coopération, les smartphones de ces entreprises pourront fonctionner selon le principe « rapprocher et envoyer » sans être limités à l'écosystème d'un seul fabricant. En substance, les fabricants chinois ont créé une alternative unique à AirDrop, fonctionnant entre différentes marques Android.

Les premiers appareils dotés de la nouvelle fonctionnalité

La nouvelle technologie a été pleinement intégrée dans le logiciel MagicOS 11. Cela permet aux utilisateurs de transférer des données entre des appareils de marques différentes sans avoir besoin d'applications tierces.

Il est précisé que la première gamme phare à bénéficier de cette fonctionnalité sera la série Honor Magic9. Par la suite, cette capacité devrait être étendue à d'autres modèles compatibles.