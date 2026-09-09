Le Honor Magic 9 Pro Max dévoilé avant sa présentation officielle

La marque Honor, en lice pour les premières places sur le marché des smartphones, a dévoilé son prochain flagship : le Honor Magic 9 Pro Max. Selon ixbt.com, des photos en direct de l'appareil et son riche coffret de vente ont fuité sur Internet trois semaines avant la présentation. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Le nouvel appareil mobile attire immédiatement l'attention avec son élégant boîtier vert. Cette fois, le fabricant a misé sur un design entièrement métallique, renouvelant considérablement le cadre et le panneau arrière de l'appareil. Le nouveau bloc photo circulaire situé au centre du panneau arrière se distingue particulièrement par son originalité.

Une caméra dans l'esprit du cinéma professionnel

Il s'avère que les ingénieurs de Honor se sont inspirés de la légendaire caméra de cinéma ARRIFLEX 35 pour concevoir le module photo. Ce modèle est l'un des premiers appareils professionnels ARRI de l'histoire. L'entreprise collabore étroitement avec ARRI non seulement sur l'aspect esthétique, mais aussi sur le traitement des images. Cette coopération devrait porter la qualité de la photographie mobile à un tout nouveau niveau.

Les capacités optiques du flagship semblent également être d'un niveau professionnel. Le smartphone sera équipé de deux énormes capteurs de 200 MP. L'un est un capteur principal de 1/1,28 pouce, et l'autre est un téléobjectif périscopique avancé de 1/1,4 pouce.

Un kit professionnel étendu

Selon ixbt.com, l'emballage et les accessoires fournis avec l'appareil ne laisseront pas les utilisateurs indifférents. Le fabricant a préparé une poignée professionnelle spéciale ainsi que deux téléconvertisseurs distincts pour les passionnés de photographie mobile.

Cette gamme d'accessoires comprend le téléconvertisseur G200 avec une distance focale de 200 mm et le modèle G500 couvrant une distance de 500 mm. Ces ajouts rapprochent les capacités du smartphone de celles des appareils photo professionnels.

Bien que les autres détails techniques de l'appareil soient encore gardés secrets, les fans n'auront pas à attendre longtemps. La présentation officielle de la série Honor Magic 9 est prévue pour le 28 septembre de cette année, date à laquelle toutes les informations confidentielles seront entièrement révélées.