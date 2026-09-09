Des bijoux précieux offerts aux invités d'un mariage (vidéo)

La blogueuse kazakhe Janerke Elshin a organisé un grand mariage à l'occasion du 60e anniversaire de ses parents. L'événement, qui a réuni environ 150 invités, a proposé un programme de concerts avec des artistes renommés.

L'un des aspects les plus discutés de la fête a été les cadeaux préparés pour les invités. Divers objets de valeur, notamment des bijoux ornés de pierres, leur ont été distribués.

Initialement, des informations circulaient sur les réseaux sociaux selon lesquelles des bijoux en diamant avaient été offerts. Plus tard, Janerke Elshin a précisé que les pierres des cadeaux n'étaient pas des diamants naturels, mais de la moissanite.

D'autres cadeaux tels que des appareils Dyson, des machines à laver et des smartphones ont également été offerts lors de l'événement. La blogueuse a déclaré que le nombre de cadeaux préparés dépassait même le nombre d'invités.