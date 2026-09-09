Le flagship Honor Magic9 Pro Max sera équipé d'une batterie de 8800 mAh

Un nouvel appareil alliant une autonomie record sur le marché des smartphones et des capacités photographiques avancées est en préparation. Selon ixbt.com, le célèbre insider Digital Chat Station a révélé que le prochain smartphone Honor Magic9 Pro Max sera doté de la plus grande batterie de sa catégorie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

À une époque où les appareils mobiles établissent des records en matière de réserve d'énergie, le nouveau flagship de Honor devrait bouleverser les standards. Selon les informations divulguées, l'appareil intégrera une batterie massive d'une capacité de 8800 mAh.

L'ère des batteries haute capacité

Ce chiffre devrait représenter la plus grande batterie de sa catégorie. Il est intéressant de noter que même la version de base du Honor Magic9, avec son écran plus compact, devrait être équipée d'une batterie dépassant les 8000 mAh. Cela permettra aux utilisateurs d'utiliser leur gadget activement pendant de longues périodes sans avoir besoin de chargeur.

Cependant, l'avantage de cette nouvelle série de smartphones ne se limite pas à la capacité de sa batterie. Le fabricant a également accordé une attention particulière aux capacités de l'appareil photo, qui devrait surprendre les amateurs de photographie mobile.

Capacités photo avancées et accessoires

Le modèle Honor Magic9 Pro Max serait équipé d'un système de caméra avancé comprenant deux grands capteurs Arrizo de 200 mégapixels. L'appareil photo principal bénéficiera d'une ouverture f/1.57, d'un capteur de 1/1,28 pouce et d'un système de stabilisation par cardan. Il inclura également un téléobjectif Super Night de 200 mégapixels avec une ouverture f/2.6 et un capteur de 1/1,4 pouce.

Pour les amateurs de prises de vue à longue distance, Honor prépare également une gamme d'accessoires spéciaux. Cet ensemble comprendra un Mega Teleconverter avec une distance focale de 500 mm ainsi qu'un Thumb Teleconverter compact, mesurant environ 81 mm de long pour un poids de seulement 88 grammes.

La présentation officielle de la nouvelle série d'appareils est prévue pour le 28 septembre à Pékin. Cet événement est attendu comme l'un des moments forts dans le monde de la technologie.