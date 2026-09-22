La destination touristique la plus heureuse au monde a été révélée

La capitale du Portugal, Lisbonne, a été désignée comme la destination la plus heureuse au monde pour voyager. Cette conclusion a été tirée d'une étude portant sur 47 villes, l'indice de bonheur des vacances (Holiday Happiness Index), réalisée par la plateforme « BookRetreats ».

Le classement prend en compte des facteurs influençant l'humeur et le bien-être des touristes, tels que les jours ensoleillés, les espaces verts, la marchabilité, l'alimentation saine et le sommeil.

Lisbonne s'est particulièrement distinguée par ses options de restauration saine. Près de 10 % des restaurants de la ville appartiennent à la catégorie des repas sains, ce qui constitue le deuxième meilleur résultat du classement.

La ville est également considérée comme idéale pour les piétons. Grâce à sa compacité et ses rues pittoresques, Lisbonne permet aux touristes de découvrir la ville à pied.

Un autre aspect intéressant est qu'à Lisbonne, chaque habitant dispose en moyenne de 49 mètres carrés d'espaces verts. La ville bénéficie d'environ 2828 heures d'ensoleillement par an.

Derrière Lisbonne, le classement place Helsinki et Orlando. Le top 10 comprend également Athènes, Édimbourg, Madrid, Vienne, Budapest, Oslo et Vilnius.