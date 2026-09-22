La destination touristique la plus heureuse au monde a été révélée

·90·Monde
La destination touristique la plus heureuse au monde a été révélée

La capitale du Portugal, Lisbonne, a été désignée comme la destination la plus heureuse au monde pour voyager. Cette conclusion a été tirée d'une étude portant sur 47 villes, l'indice de bonheur des vacances (Holiday Happiness Index), réalisée par la plateforme « BookRetreats ».

Le classement prend en compte des facteurs influençant l'humeur et le bien-être des touristes, tels que les jours ensoleillés, les espaces verts, la marchabilité, l'alimentation saine et le sommeil.

Lisbonne s'est particulièrement distinguée par ses options de restauration saine. Près de 10 % des restaurants de la ville appartiennent à la catégorie des repas sains, ce qui constitue le deuxième meilleur résultat du classement.

La ville est également considérée comme idéale pour les piétons. Grâce à sa compacité et ses rues pittoresques, Lisbonne permet aux touristes de découvrir la ville à pied.

Un autre aspect intéressant est qu'à Lisbonne, chaque habitant dispose en moyenne de 49 mètres carrés d'espaces verts. La ville bénéficie d'environ 2828 heures d'ensoleillement par an.

Derrière Lisbonne, le classement place Helsinki et Orlando. Le top 10 comprend également Athènes, Édimbourg, Madrid, Vienne, Budapest, Oslo et Vilnius.

Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un blogueur Pokémon de 12 ans décède après une bataille contre le cancerUn blogueur Pokémon de 12 ans décède après une bataille contre le cancerAujourd'hui, 21:25Un requin de 3,5 mètres s'introduit dans un parc de Busan et stupéfie les visiteursUn requin de 3,5 mètres s'introduit dans un parc de Busan et stupéfie les visiteursAujourd'hui, 21:03Une femme de 70 ans déclarée morte se réveille dans son cercueilUne femme de 70 ans déclarée morte se réveille dans son cercueilAujourd'hui, 21:02La pierre sur laquelle s'est assis Mohamed Salah à Trabzon est devenue un lieu de pèlerinage pour les fans (vidéo)La pierre sur laquelle s'est assis Mohamed Salah à Trabzon est devenue un lieu de pèlerinage pour les fans (vidéo)Aujourd'hui, 20:56Une femme de 70 ans se réveille dans son cercueil un jour après sa mortUne femme de 70 ans se réveille dans son cercueil un jour après sa mortAujourd'hui, 20:15Le muezzin de la Masjid al-Haram, Cheikh Ibrahim al-Madani, est décédéLe muezzin de la Masjid al-Haram, Cheikh Ibrahim al-Madani, est décédéAujourd'hui, 19:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils