Une femme de 84 ans parcourt 2000 km par mois pour distribuer des vêtements

·77·Monde
Une femme de 84 ans parcourt 2000 km par mois pour distribuer des vêtements

Barbara Carroll, une femme de 84 ans vivant dans l'ouest de l'Australie, parcourt chaque mois des milliers de kilomètres pour livrer des vêtements aux personnes dans le besoin dans des régions isolées.

Habitant à Donnybrook, Barbara est surnommée « Nan Barb » par les habitants. Elle charge les vêtements collectés dans sa boutique caritative dans sa voiture et prend la route vers les zones reculées d'Australie. Ses trajets dépassent les 2000 kilomètres par mois.

Barbara distribue les vêtements à des organisations caritatives et des refuges pour femmes dans des régions isolées telles que Carnarvon, Newman, Nullagine et Roebourne. Cela inclut des vêtements pour femmes, hommes et enfants, ainsi que des couvertures.

Elle affirme ne pas attendre de récompense ou de reconnaissance pour ce travail. Pour elle, aider une personne dans le besoin est un simple devoir humain.

Fait intéressant, Barbara ayant elle-même grandi à Nullagine, elle entretient un lien étroit avec les habitants de ces régions. La population locale la surnomme « l'ange » et apprécie grandement sa gentillesse et son aide.

Actuellement, les habitants collectent des fonds pour lui acheter un camion plus grand afin d'étendre ses tournées.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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