Toyota suit Tesla et adopte le gigacasting pour le nouveau Lexus

Le géant automobile japonais Toyota se prépare à produire un nouveau crossover électrique pour sa marque premium Lexus. Selon ixbt.com, le processus d'assemblage de ce modèle prometteur intégrera des technologies avancées popularisées par Tesla, notamment la méthode du gigacasting, qui permet de créer de grandes pièces en aluminium moulé. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

Il est connu que la technologie du gigacasting permet de remplacer de nombreuses petites pièces individuelles par une seule structure massive. Cela réduit les étapes du processus de fabrication et diminue considérablement le poids total du véhicule fini. Ce facteur est crucial pour les véhicules électriques, car une carrosserie plus légère réduit la consommation d'énergie nécessaire au déplacement.

Les avantages de la nouvelle technologie

Les experts soulignent que l'utilisation d'éléments de gigacasting dans le nouveau crossover Lexus aidera à augmenter son autonomie de quelques pourcentages grâce à la réduction du poids. Bien que les autres solutions de production modernes de la voiture restent secrètes, il est clair que l'entreprise cherche à introduire les approches les plus récentes.

Traditionnellement, Toyota testait ses technologies les plus avancées dans ses usines au Japon ou aux États-Unis. Cependant, cette fois, la direction de l'entreprise a choisi une voie différente, décidant de concentrer ses efforts sur le marché chinois.

Concurrence féroce sur le marché chinois

La raison principale de cette décision s'explique par la concurrence intense sur le marché chinois des véhicules électriques. Actuellement, Lexus est nettement en retard par rapport aux constructeurs locaux dans ce segment, et le modèle RZ est le seul véhicule entièrement électrique de la gamme de la marque en Chine.

C'est pourquoi la production du nouveau crossover électrique devrait être lancée dans la nouvelle usine Toyota de Shanghai. Le lancement du projet est prévu pour l'automne 2027, et cette étape devrait contribuer à rétablir la position de la marque en Chine.

Au stade initial, le volume de production sera relativement faible, avec environ 1 000 véhicules assemblés par mois au cours de la première année. Cependant, Lexus vise par la suite à augmenter le volume de production annuel à des dizaines de milliers de voitures.

Pour l'instant, le nom de la voiture, les caractéristiques du groupe motopropulseur, la capacité de la batterie et l'autonomie exacte restent confidentiels. De plus, comme le marché principal visé est la Chine, il n'est pas exclu que ce crossover ne soit pas exporté vers d'autres pays.