L’ancien Premier ministre du Conseil des Affaires d’État de la République populaire de Chine, Zhu Rongji, est décédé le 12 août à Pékin, à l’âge de 98 ans, des suites d’une maladie. La Télévision centrale de Chine l’a annoncé.

Selon les informations disponibles, Zhu Rongji est décédé à 11 h 06, heure de Pékin. Aucun détail supplémentaire n’a pour l’instant été communiqué sur la maladie dont il souffrait.

Zhu Rongji a dirigé le Conseil des Affaires d’État de la RPC de 1998 à 2003. Auparavant, il avait occupé d’importantes fonctions, notamment celles de vice-Premier ministre, gouverneur de la Banque populaire de Chine, maire de Shanghai et secrétaire du comité municipal du Parti communiste chinois à Shanghai.

Durant son mandat au sein de la direction du pays, la Chine a mis en œuvre de vastes réformes fiscales, financières et économiques. Zhu Rongji est considéré comme l’un des responsables politiques ayant joué un rôle majeur dans la gestion de l’économie et du système financier chinois.

Le responsable politique a également contribué de manière significative au renforcement de la position de la Chine dans l’économie mondiale. Il est resté dans l’histoire comme l’un des principaux architectes du « miracle économique chinois » et comme un dirigeant ayant joué un rôle déterminant dans l’adhésion du pays à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Zhu Rongji a été l’un des dirigeants les plus influents et les plus puissants de la hiérarchie politique chinoise. Sa carrière est étroitement liée à une étape majeure du développement économique, du système financier et des réformes du pays, qui a également eu une influence notable sur la croissance économique ultérieure de la Chine.