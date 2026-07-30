Un chat qui ne quitte pas son propriétaire d'une seule seconde émeut les internautes

Des ambulanciers arrivés sur appel dans l'un des domiciles du Daghestan ont commencé à administrer un traitement par voie intraveineuse à une patiente. C'est précisément à ce moment-là que le chat bien-aimé de la femme a attiré l'attention de tous par son comportement inattendu.

La vidéo montre le chat s'approchant de son propriétaire, s'asseyant calmement devant le bras en train d'être perfusé et observant attentivement chaque mouvement du personnel médical. Dès que l'auxiliaire médical a touché le bras de la femme, le chat a miaulé d'un ton mécontent, donnant l'impression de vouloir protéger son propriétaire.

Pendant toute la durée du soin, le chat n'a pas bougé d'un pouce de côté de son propriétaire. Il est resté à ses côtés jusqu'à ce que la perfusion se termine et que les ambulanciers quittent la maison.

Cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a récolté des centaines de milliers de vues en peu de temps. Les utilisateurs saluent la loyauté et l'amour du chat envers son propriétaire, le qualifiant dans les commentaires de « gardien le plus fidèle » et de « véritable membre de la famille ».