Les Socceroos se préparent pour les matchs contre le Brésil

L'équipe nationale d'Australie s'est réunie pour la première fois depuis son élimination de la Coupe du Monde 2026 et a entamé sa préparation pour deux matchs amicaux contre le Brésil. Goal.com rapporte que le leader expérimenté de l'équipe, Jackson Irvine, a exigé une progression constante de la part des joueurs, tandis que le talent du Sporting CP, Nestori Irankunda, a salué le potentiel de la nouvelle génération. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte cela.

Les Australiens se sont rassemblés pour la première fois depuis leur participation aux huitièmes de finale de la Coupe du Monde en juillet. Un test sérieux attend l'équipe : ils accueilleront le Brésil, quintuple champion du monde, vendredi à Townsville, avant de se retrouver mardi prochain au Suncorp Stadium de Brisbane.

Une préparation cruciale pour la prochaine Coupe d'Asie

Cette série de deux matchs sert de préparation importante avant la Coupe d'Asie qui débutera en janvier en Arabie saoudite. L'entraîneur et les joueurs visent à poursuivre la dynamique positive de la saison estivale face à un adversaire de classe mondiale.

Le milieu de terrain expérimenté Jackson Irvine a appelé ses coéquipiers à élever le niveau d'exigence dès les premières heures du camp d'entraînement. Il a souligné que, bien que la campagne de la Coupe du Monde ait été riche en moments forts, l'équipe doit progresser sans relâche pour réussir à la Coupe d'Asie.

Nouveaux talents et potentiel de l'équipe nationale

Irvine a noté que l'intégration de jeunes joueurs est une excellente occasion de tester la profondeur de l'effectif australien. Selon lui, l'équipe doit franchir une nouvelle étape.

De son côté, l'ailier Nestori Irankunda a exprimé sa confiance dans la jeune génération de footballeurs australiens. Le joueur de 20 ans, récemment transféré de Watford au Sporting CP au Portugal, vise à consolider sa place au sein de l'équipe nationale.